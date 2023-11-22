МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рубль в среду стабилизировался около максимума с конца июня, получая поддержку со стороны продажи валюты экспортерами, высоких процентных ставок и некоторого восстановления цен на нефть, передает Reuters.

По состоянию на 07.12 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась по 87,99, недалеко от 87,6550, минимума с 30 июня, достигнутого на предыдущей сессии.

Пара евро/рубль торговалась по 95,97, а пара китайский юань/рубль — по 12,29.

Рубль шесть недель подряд демонстрировал недельный рост против американской валюты. Его укрепление началось после изданного в октябре президентского указа об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами.

На этой неделе росту рубля будут способствовать грядущие налоговые платежи, перед которыми экспортеры продают часть своей валютной выручки.

В конце октября Банк России повысил ключевую процентную ставку до 15%, подав сигнал о возможности дальнейшего ее роста в случае необходимости, прежде чем он сможет начать снижение стоимости заимствований. Но аналитики в целом считают, что цикл повышения приблизился к завершению.

Цена на нефть Brent снизилась на 0,2%, до 82,28 доллара за баррель. Стоимость нефти упала примерно на 15% с тех пор, как она достигла пика в сентябре, но выросла с минимума более чем за четыре месяца, достигнутого на прошлой неделе.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,1%, до 1155,6, а рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,3%, до 3227,6.