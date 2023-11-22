МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в среду снизился против растущего доллара США, тогда как трейдеры готовились к презентации бюджета Великобритании, передает Reuters.

Премьер-министр Великобритании Джереми Хант, как ожидается, анонсирует снижение налогов для бизнеса с целью стимулирования экономики. При этом аналитики полагают, что важных заявлений в отношении бюджетной политики следует ждать лишь в следующем году, ближе к сроку проведения выборов.

В 10.53 по Гринвичу фунт торговался с понижением на 0,12%, по 1,2523 доллара США. Несмотря на снижение, британская валюта демонстрировала более сильную динамику относительно доллара по сравнению с другими валютами, отметил Колин Эшер, старший экономист Mizuho Corporate Bank.

Во вторник фунт достиг 10-недельного максимума против доллара на фоне заявлений главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что позиция центрального банка по процентным ставкам не нуждается в изменении.

Опубликованные во вторник данные показали, что заимствования госсектора Великобритании в первые семь месяцев текущего финансового года выросли менее значительно, чем прогнозировали в Бюро бюджетной ответственности (OBR), и это может дать Ханту больше пространства для снижения налогов.

Внимание инвесторов также будет сосредоточено на новых прогнозах OBR, которые выйдут в среду и, как ожидается, будут пересмотрены с понижением, сообщила Фиона Чинкотта, рыночный стратег-аналитик City Index. При этом прогнозы инфляции, скорее всего, будут пересмотрены с повышением, полагает она.

"Инфляция по-прежнему более чем в два с половиной раза превышает целевой уровень инфляции, установленный Банком Англии на отметке 2,0%, поэтому рынок будет внимательно отслеживать принятие мер (со стороны министра финансов Великобритании), которые могут оказывать слишком сильное повышательное давление на темпы роста цен и замедлить прогресс в снижении инфляции", — добавила Чинкотта.