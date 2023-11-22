МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США слегка повышаются. Акции разработчика чипов Nvidia выросли на фоне отчета за 3-й квартал, хотя неопределенность относительно возможного снижения ставок ФРС США ограничивает подъем рынка, сообщает Reuters.

Nvidia прогнозирует более высокую суммарную выручку, чем ждут на Уолл-стрит, но компания также заявила, что экспортные ограничения, введенные США, могут привести к резкому снижению продаж в Китае в 4-м квартале.

Акции Nvidia изначально снизились на премаркете, но потом перешли к росту и набирают 1,1%.

"Для Nvidia была установлена очень высокая планка, и ввиду опасений насчет торговых трений возвращается некоторое беспокойство", — отмечает Сузанна Стритер, директор по валютам и рынкам в Hargreaves Lansdown.

Инвесторы также следят за развитием событий в OpenAI. Этот разработчик ChatGPT договорился с Сэмом Олтменом, уволенным несколько дней назад, насчет его возращения на пост гендиректора. Акции Microsoft, финансирующей стратап, растут на 0,6%.

В ноябре восстановление фондового рынка США возглавили акции технологических гигантов. S&P 500 оказался в непосредственной близости от максимума этого года, а признаки сокращения инфляции подкрепили предположения о том, что ФРС уже не станет повышать ставки.

Однако этот индекс и технологический индекс Nasdaq во вторник прервали пятидневный рост. Как показали протоколы последнего заседания ФРС, чиновники договорились в будущем придерживаться осмотрительного подхода к повышению процентных ставок.

По словам Стритер, осмотрительный подход центробанка повлиял на энтузиазм относительно возможного снижения ставок.

Перед завтрашним Днем благодарения объемы торгов невелики, что тоже влияет на динамику рынка.

Позднее сегодня инвесторы будут анализировать ряд экономических данных в поисках указаний на состояние экономики США и дальнейший курс процентных ставок.

В 13.30 по Гринвичу ожидаются данные по заказам на товары длительного пользования за октябрь и еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице, а затем выйдет окончательная версия индекса потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA теряли 5 пунктов, или 0,01%, e-mini на S&P 500 выросли на 6 пунктов, или 0,13%, e-mini на Nasdaq 100 выросли на 37,25 пункта, или 0,23%.

Акции Deere & Co снизились на 7,5%. Производитель техники для фермеров сделал прогноз относительно прибыли в 2024 году, который оказался ниже оценки аналитиков. Высокая стоимость заимствований и ограниченность бюджетов сказались на спросе. Акции конкурирующей Caterpillar теряют 2,2%.