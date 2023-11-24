МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Доллар США снизился в пятницу так как инвесторы предполагают, что процентные ставки ФРС достигли пика, сообщило агентство Reuters. Иена немного укрепилась после выхода данных, показавших ускорение базовой инфляции в Японии, что усилило ожидания скорого ужесточения политики Банка Японии.

В четверг рынки США не работали в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу торговая сессия будет сокращенной. Поэтому, видимо, валюты будут торговаться в узких диапазонах, но при некоторой волатильности из-за небольших объемов ликвидности.

К моменту написания статьи индекс доллара снизился от уровня закрытия четверга на 0,077%, до 103,69, оставшись недалеко от достигнутого на этой неделе минимума за два с половиной месяца 103,17.

С начала месяца индекс упал на 2,8% и может показать худший за год месячный результат на фоне ожиданий того, что ФРС завершила повышение процентных ставок и может перейти к их понижению в следующем году.

Рынки поумерили ожидания, касающиеся понижения ставки ФРС в 2024 году. Как показывает разработанный CME Group индикатор FedWatch, вероятность понижения ключевой ставки на заседании в марте теперь оценивается в 25%, тогда как на прошлой неделе оценивалась в 33%.

Аналитик Jefferies Мохит Кумар предполагает, что ФРС и ЕЦБ понизят ставки в июне и в сентябре, а Банк Англии — в мае и в августе и, возможно, станет первым из ключевых центральных банков, смягчивших условия финансирования.

"На прошлой неделе мы отмечали, что рынки учитывают в котировках первые понижения ставок ФРС, ЕЦБ и Банка Англии к июню 2024 года, — сказал он. — По нашему мнению, первого понижения следует ожидать с июня по 3-й квартал".

Пара доллар США/иена стабилизировалась на уровне 149,58, после снижения на данных, которые показали, что базовая инфляция в Японии в октябре ускорилась после замедления в сентябре.

Этот отчет укрепил участников рынка во мнении, что на фоне устойчиво высокой инфляции Банк Японии скоро начнет сворачивать денежно-кредитное стимулирование.

Пара доллар/иена постепенно снижалась от достигнутого на этой неделе максимума почти за 33 года 151,92.

Экономисты ING ожидают, что Банк Японии начнет сворачивать крайне мягкую политику в следующем году.

"Мы считаем, что центральный банк откажется от системы управления кривой доходности уже в 1-м квартале следующего года, так как японский рынок облигаций, похоже, стабилизировался", — сказано в аналитической записке ING.

В ней также говорится, что если в следующем году рост зарплат ускорится, то первого повышения ставок Банка Японии следует ожидать во 2-м квартале.

Согласно вышедшим в пятницу данным, годовой рост базового индекса потребительских цен (Core CPI) в Японии в октябре составил 2,9%. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 3,0%.

В пятницу также были опубликованы результаты опроса, показавшие, что производственная активность в Японии в ноябре сократилась шестой месяц подряд, а рост активности в сфере услуг ускорился, но незначительно, что подчеркивает хрупкость экономики в условиях слабости спроса и высокой инфляции.

Пара евро/доллар США торговалась с ростом на 0,05%, по 1,0911, после выхода данных, подтвердивших, что в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом ВВП Германии немного сократился.

Евро укрепился в четверг, когда данные по деловой активности показали, что рецессия в Германии может быть менее глубокой, чем ожидалось. Это компенсировало слабость аналогичных данных Франции.

Пара британский фунт/доллар США стабилизировалась на 1,2541.