МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник подскочили к более чем 6-месячному максимуму на фоне ослабления доллара США, надежд на завершение цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, а также технических факторов.

По состоянию на 10.19 по Гринвичу спот-цены на золото подскочили на 0,6%, до 2012,92 доллара за унцию, после роста к максимуму с 16 мая 2017,82 доллара за унцию ранее в ходе сессии. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,5%, до 2013,80 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,1% против корзины других основных валют и держится около более чем 2-месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Снижение доллара делает золото менее дорогим для держателей иных валют.

"Золото стремительно растет в цене после того, как ему наконец удалось закрепиться выше уровня 2000 долларов за унцию", — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA. По его мнению, повышение цен на золото обусловлено техническими факторами, а также опубликованными на прошлой неделе данными США по инфляции и рынку труда.

Котировки золота держатся намного выше скользящих средних за 50, 100 и 200 дней и находятся лишь в 60 долларах от рекордного максимума августа 2020 года 2072,49 доллара за унцию.

Спот-цены на золото подскочили на 1,7%, до 24,72 доллара за унцию, платина подорожала на 0,1%, до 931,53 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,5%, до 1074,41 доллара за унцию.