МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Доллар США в понедельник упал против большинства основных валют, а индекс доллара нацелен на самое значительное месячное падение за год. Как сообщает агентство Reuters, давление на американскую валюту оказывают ожидания относительно того, что Федеральная резервная система США может начать снижение процентных ставок в первой половине 2024 года.

Индекс доллара, отражающий его стоимость против шести основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,1%, до 103,37, и нацелен показать падение более чем на 3,0% по итогам месяца. Это может стать самым масштабным снижением индекса с ноября 2022 года.

По словам Хелен Гивен, валютного трейдера Monex USA, доллар оказался под давлением из-за увеличения вероятности того, что ФРС в 2024 году перейдет к снижению ставок раньше, чем Европейский центральный банк и Банк Англии.

Рынок учитывает в котировках примерно 23%-ную вероятность того, что ФРС может начать смягчение денежно-кредитной политики уже в марте, как показывает разработанный CME индикатор FedWatch. Вероятность понижения ставок ФРС на майском заседании теперь оценивается выше, примерно в 50%.

Внимание инвесторов также сосредоточено на ряде событий и данных, ожидаемых на этой неделе, которые могут определить дальнейшую траекторию процентных ставок по всему миру.

В календаре на этой неделе: отложенное заседание ОПЕК+, публикация индекса цен расходов на личное потребление (PCE) США, который является предпочитаемым индикатором инфляции для ФРС, а также данных по потребительским ценам в еврозоне и Австралии.

Кроме того, инвесторы ждут решения Резервного банка Новой Зеландии по процентным ставкам и индексов менеджеров по снабжению (PMI) Китая.

Евро торговался почти без изменений, по 1,0937 доллара США. За месяц пара евро/доллар выросла примерно на 3,4%, нацелившись на самый сильный месячный рост за год.

Единая европейская валюта почти не отреагировала на заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что инфляционное давление в еврозоне ослабевает, но темпы роста зарплат все еще высоки, поэтому борьба с инфляцией не завершена.

Пара доллар/японская иена упала на 0,4%, до 148,885. За ноябрь она снизилась почти на 2%, готовясь показать самое существенное месячное падение с февраля.

Доллар продолжил падение после выхода данных, согласно которым продажи на первичном рынке жилья США в октябре упали на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и с коррекцией на сезонные колебания достигли 679 000 единиц в год. Сентябрьские данные были пересмотрены с понижением, с 759 000 до 719 000 единиц в год.

"Я не вижу особого потенциала для разворота (доллара) до выхода данных по ВВП США за 3-й квартал в среду, — сказала Гивен. — Если экономика США сможет продемонстрировать устойчивый рост, а не резкий спад, который предсказывали некоторые экономисты, то вероятно некоторое усиление доллара в конце текущего месяца".

Пара британский фунт/доллар США достигла максимума более чем за два месяца 1,2644, продолжив восхождение, начатое на прошлой неделе после выхода данных, неожиданно указавших на некоторое оживление активности британских компаний в ноябре после трех месяцев спада. На момент написания статьи пара торговалась с повышением на 0,1%, по 1,2621.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла до максимума за три месяца 0,6614, а пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,2%, до 0,6091, перед решением РБНЗ в среду. Ожидается, что центральный банк оставит ключевую ставку без изменений, на уровне 5,5%.

Китайский юань на континентальном рынке упал до 7,1528 юаня за доллар США. На оффшорных торгах юань снизился на 0,2%, до 7,1623 за доллар.