МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 сегодня снижается на фоне повсеместных потерь, передает Reuters. Сектор добычи недрагоценных металлов вошел в число отстающих. Инвесторы ждут выхода ряда важных экономических данных позднее на этой неделе.

К 08.12 по Гринвичу индекс FTSE 100 опустился на 0,4%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 потерял 0,2%.

Сектор добычи недрагоценных металлов снизился на 0,9%, а сектор товаров личного потребления возглавил спад в индексе FTSE 350. Акции Burberry Group упали на 1,9% после того, как HSBC снизил их целевую стоимость.

На этой неделе инвесторы будут анализировать британские данные по рынку ипотечного кредитования, инфляционную статистику в еврозоне, а также индекс расходов на личное потребление (PCE) в США.

Rolls-Royce сегодня заявила о планах повысить рентабельность за счет улучшения маржи в бизнесе гражданской авиации до 15%-17% с 2,5% в прошлом году. Акции компании подорожали на 4%.