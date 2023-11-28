Делегация СПбМТСБ провела переговоры о сотрудничестве с предприятиями Китая
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Делегация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) посетила Китай и провела переговоры о сотрудничестве, Комитет содействия международной торговли провинции Гуандун (КСМТ) КНР выразил интерес к биржевой торговле нефтепродуктами, металлами, углем и другими видами продукции, сообщила пресс-служба российской биржи.
"Делегация СПбМТСБ посетила Китайскую Народную Республику с деловым визитом в период с 20 по 23 ноября. Делегацию биржи возглавил старший управляющий директор Алексей Рыжиков", — говорится в сообщении.
"Были проведены переговоры с Комитетом содействия международной торговле провинции Гуандун (КСМТ пров. Гуандун) КНР… Члены КСМТ проявили большой интерес к биржевой торговле лесом, сахаром, растительным маслом, химической продукцией, углем, металлом и нефтепродуктами", — также добавляет пресс-служба.
Кроме того, представители СПбМТСБ провели презентацию возможностей биржевой торговли между российскими и китайскими компаниями. По итогам встречи подписано соглашение между СПбМТСБ и угледобывающей и энергетической госкомпанией Shanxi Coking Association.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/Financial_market/20231128/842395793.html