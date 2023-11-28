МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Золото во вторник дорожает четвертую сессию подряд. Цены подскочили к более чем 6-месячному максимуму на фоне снижения доллара США и надежд, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

По состоянию на 14.46 по Гринвичу спот-цены на золото прибавили 0,7% и достигли максимума с 11 мая 2027,09 доллара за унцию.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,8%, до 2027,70 доллара за унцию.

В краткосрочной перспективе по-прежнему вероятен рост цен на золото, поскольку индекс доллара находится в нисходящем тренде ввиду надежд на завершение цикла повышения процентных ставок ФРС и вероятности начала их снижения к весне, отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

В четверг рынок будет ждать индекса цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемого ФРС индикатора инфляции, а в среду ожидается публикация данных по ВВП США в 3-м квартале.

Если данные по ВВП и инфляции превзойдут ожидания, трейдеры будут менее оптимистично оценивать перспективы цен на золото, добавил Уайкофф. Между тем, если данные по ВВП окажутся несколько хуже прогноза, спрос на золото может возрасти, заключил он.

Серебро выросло в цене на 0,7%, до 24,78 доллара за унцию, платина подорожала на 1%, до 928,28 доллара за унцию, а палладий снизился на 1,4%, до 1055,20 доллара за унцию.