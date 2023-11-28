МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ на торгах в США во вторник обновили 2-месячный минимум. Новые метеопрогнозы обещают менее низкие температуры воздуха в следующие две недели, чем ранее ожидалось. В свою очередь, относительно мягкая погода ограничит спрос на отопление, передает Reuters.

Трейдеры также обращают внимание на то, что благодаря рекордно высокому уровню добычи американским электроэнергетическим компаниям не приходится забирать из хранилищ нормальный для этого сезона объем газа для обеспечения нужд в отоплении. По оценке аналитиков, по состоянию на 24 ноября в американских хранилищах было примерно на 8% больше газа, чем обычно в этот период года.

Около 09.30 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX подешевели на 6,7 цента, или 2,4%, до 2,727 доллара за млн БТЕ. Таким образом, они нацеливаются на минимум закрытия с 26 сентября. Вторник — последний день, когда декабрьские фьючерсы являются ближайшими.

В результате падения фьючерсы оказались на территории перепроданности (индекс относительной силы RSI ниже 30) второй день подряд, что произошло впервые с февраля.

Январские фьючерсы, которые вскоре станут ближайшими, опустились в цене примерно на 6 центов, до 2,88 доллара за млн БТЕ.

В этом году давление на рынок природного газа оказывают низкие спот-цены и котировки контрактов с поставкой на следующий день из газотранспортного узла Henry Hub в Луизиане.

Спот-цены были ниже ближайших фьючерсов в течение 189 из 226 торговых дней в этом году, согласно данным LSEG. Во вторник контракты с поставкой на следующий день из газотранспортного узла Henry Hub торговались примерно по 2,74 доллара за млн БТЕ.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре выросла до 107,7 млрд кубических футов в день со 104,2 млрд кубических футов в день в октябре.

По предварительным данным, во вторник добыча газа может упасть на 2,6 млрд кубических футов до недельного минимума 106,7 млрд кубических футов с рекордной отметки 109,4 млрд кубических футов, достигнутой в понедельник. Если эти данные подтвердятся, то суточное падение добычи окажется самым крупным с конца октября.

Метеорологи прогнозируют, что 30 ноября — 12 декабря погода будет теплее обычного, в то время как в настоящее время температуры воздуха держатся ниже нормы.

Учитывая такие метеопрогнозы, в LSEG ожидают, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, упадет до 118,9 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 127,3 млрд кубических футов в день на этой неделе. Эти прогнозы ниже сделанных аналитиками компании в понедельник.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в ноябре в среднем составили 5,7 млрд кубических футов в день против 6,5 млрд кубических футов в день в октябре и рекордных 7,0 млрд кубических футов в августе, согласно данным LSEG. Суточные поставки упали в понедельник до 3,9 млрд кубических футов в день, минимального значения с декабря 2022 года.

Аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится в ближайшие месяцы — начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 14,3 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались во вторник примерно по 14 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 17 долларов за млн БТЕ.