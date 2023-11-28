МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы, значительно подросшие с начала ноября, сегодня колеблются между небольшим ростом и снижением, передает Reuters. Инвесторы ждут выступлений ряда представителей Федеральной резервной системы, чтобы оценить направление денежно-кредитной политики.

Торги на Уолл-стрит в понедельник завершились в минусе, инвесторы взяли паузу после празднования Дня благодарения. Они также ждут новых сигналов от политиков — ранее данные об ослаблении инфляции подкрепили надежду на то, что ФРС уже завершила цикл повышения процентных ставок.

При этом все три ведущих индекса США, вероятно, вырастут по итогам ноября после трех подряд негативных месяцев благодаря усиливающемуся оптимизму насчет снижения процентных ставок. Благодаря ноябрьскому восстановлению индекс S&P 500 подобрался очень близко к внутридневному максимуму этого года.

"Рынок ожидает, что ФРС снизит ставки. Сама ФРС не обещала снижения ставок, и я думаю, что они подтвердят эту позицию в ходе выступлений в течение недели", — сказал Пол Нолте, старший советник по вопросам управления частным капиталом и рыночный стратег Murphy & Sylvest.

Сегодня ожидаются выступления сразу нескольких представителей ФРС с правом голоса, включая членов совета управляющих Кристофера Уоллера и Мишель Боуман. Участники рынка будут внимательно следить за любой возможной информацией о направлении движения процентных ставок, в то время как внимание переключается на вероятные сроки снижения ставки.

Участники денежных рынков полностью уверены в том, что в декабре ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне, причем, согласно данным инструмента Fedwatch от CME Group, около 50% трейдеров предполагают, что центральный банк снизит ставку на 25 базисных пунктов в мае.

Позднее на этой неделе выйдет индекс расходов на личное потребление (PCE) и Бежевая книга ФРС. Они помогут инвесторам оценить состояние экономики.

На момент написания обзора индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,15 пункта до 35 334,62 пункта, индекс S&P 500 снизился на 6,46 пункта, или на 0,14%, до 4543,97 пункта, а индекс Nasdaq Composite просел на 11,87 пункта, или на 0,08%, до 14 229,15 пункта.

Десять из 11 основных секторов S&P 500 были в минусе, а лидером падения стали чувствительный к процентным ставкам субиндекс сектора недвижимости, опустившийся на 0,5%.

Нолте из Murphy & Sylvest объяснил сегодняшний откат тем, что инвесторы "приходят в себя после очень сильного роста за ноябрь".

Акции Zscaler упали на 3,5%. Рост операционных затрат компании, разрабатывающей технологии для безопасности облачных сервисов, затмил благоприятный прогноз и прибыль за 1-й квартал выше ожиданий.

Акции Micron Technology подешевели на 3% после того, как компания, производящая микросхемы, обновила свой прогноз на 1-й квартал.

Акции Boeing прибавили 0,6%. RBC Capital Markets повысил их рейтинг с "наравне с сектором" до "выше сектора" и установил самую высокую целевую стоимость среди всех брокеров.

Котирующиеся в США акции PDD Holdings подскочили на 18,5% после того, как китайская компания, занимающаяся интернет-торговлей, превзошла оценки выручки за 3-й квартал.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,92 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,63 к 1.

В составе S&P зафиксировано 9 новых 52-недельных максимумов и 1 новый минимум, а у Nasdaq — 27 новых максимумов и 39 новых минимумов.