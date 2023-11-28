МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Один из управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер во вторник заявил о возможности снижения процентных ставок в ближайшие месяцы, если инфляция продолжит замедляться, сообщило агентство Reuters.

По его словам, в пользу этого определенно есть хорошие экономические аргументы.

"Если мы увидим продолжение дезинфляции на протяжении еще нескольких месяцев, не знаю, как долго, три, четыре или пять месяцев, и у нас появится уверенность в том, что инфляция реально находится на пути вниз, то затем можно будет перейти к снижению ставки (по федеральным фондам), — сказал Уоллер. — Это не имеет никакого отношения к попыткам спасти экономику или к рецессии".