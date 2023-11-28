2023-11-28T20:34:16+03:00
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2023-11-28T20:34:16+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231128/842399565.html
Работавший с россиянами армянский Armbrok закроет счета части иностранцев
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Армянский броке Armbrok закроет часть счетов нерезидентов, включая счета россиян, из-за "ужесточившихся внутренних требований", пишет РБК. "Решение о закрытии счетов принято... ПРАЙМ, 28.11.2023
рынки, новости, армения, брокер, счета, санкции, россияне
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Армянский броке Armbrok закроет часть счетов нерезидентов, включая счета россиян, из-за "ужесточившихся внутренних требований", пишет РБК.
"Решение о закрытии счетов принято комплаенс-подразделением компании после пересмотра и ужесточения внутренних требований к нерезидентам Армении", — сообщил представитель брокера.
В Armbrok также отметили, что компания всегда соблюдала и будет соблюдать требования депозитариев, однако не уточнили, граждан каких стран коснется закрытие счетов.
Активы клиентов, счета которых будут закрыты, будут переведены на их счета в других компаниях и банках согласно поручениям.
Армянский брокер Armbrok был основан в 1994 году, компания оказывает консалтинговые услуги, организует финансовые сделки, сделки по слиянию и поглощению.