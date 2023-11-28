МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Армянский броке Armbrok закроет часть счетов нерезидентов, включая счета россиян, из-за "ужесточившихся внутренних требований", пишет РБК.

"Решение о закрытии счетов принято комплаенс-подразделением компании после пересмотра и ужесточения внутренних требований к нерезидентам Армении", — сообщил представитель брокера.

В Armbrok также отметили, что компания всегда соблюдала и будет соблюдать требования депозитариев, однако не уточнили, граждан каких стран коснется закрытие счетов.

Активы клиентов, счета которых будут закрыты, будут переведены на их счета в других компаниях и банках согласно поручениям.

Армянский брокер Armbrok был основан в 1994 году, компания оказывает консалтинговые услуги, организует финансовые сделки, сделки по слиянию и поглощению.