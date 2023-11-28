МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Европейские индексы сегодня завершили в минусе вторую сессию подряд, сообщило агентство Reuters. Мощный ноябрьский рост застопорился после комментариев представителей ЕЦБ, которые подорвали надежды на снижение процентных ставок в следующем году.

Панъевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,3%, причем акции таких тяжеловесов рынка, как Novo Nordisk и LVMH, упали на 3,1% и 1,8% соответственно.

Субиндекс сектора здравоохранения опустился на 1,4%. Акции бельгийской фармацевтической компании Argenx обвалились на 10,1%, став аутсайдером в составе STOXX 600. Ранее стало известно, что ее препарат для лечения нарушений свертываемости крови в ходе предварительного исследования не достиг основных и вторичных целей испытания.

Впрочем, ориентирный индекс все еще может показать лучшие месячные результаты с января на фоне ожиданий, что ведущие центробанки, включая ФРС и ЕЦБ, завершили повышения процентных ставок и в следующем году могут перейти к смягчению своей денежно-кредитной политики.

Британский FTSE 100 по итогам торгов понес потери. Акции премиального ретейлера Burberry подешевели после понижения целевой стоимости. Тем временем рост акций Rolls-Royce ограничил откат индекса после того, как машиностроительная компания спрогнозировала значительный рост своей прибыльности.

FTSE 100, в котором преобладают акции экспортных фирм, просел на 0,1% после того, как в ходе сессии опускался к двухнедельному минимуму. Между тем индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250, более ориентированный на внутренний рынок, опустился на 0,3%.