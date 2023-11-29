МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В среду оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании остаются стабильными. Как сообщает Reuters, похолодание привело к повышению спроса на газ для отопления, однако его запасы в хранилищах весьма велики.

К 09.26 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF упали в цене на 0,15 евро, до 42,90 евро за мегаватт-час, по данным LSEG. Январские фьючерсы опустились в цене на 0,03 евро, до 43,97 евро за мегаватт-час.

Контракты с поставкой на следующий день в Великобритании повысились в цене на 0,6 пенса, до 112 пенсов за терм.

"Последние долгосрочные метеопрогнозы обещают температуры с середины декабря по середину января ниже ожидавшихся ранее", — комментирует аналитик LSEG Томаш Марчин Ковальски.

"Обильное предложение и очень высокий уровень запасов, вероятно, не дадут разгуляться быкам", — добавляет он.

Хотя заполненность подземных хранилищ природного газа в Европе начала сокращаться, она все еще составляет около 97%, что представляет собой рекордный показатель для данного времени года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

По мнению аналитиков Jefferies, риски того, что продолжительная суровая зима истощит европейские газовые хранилища, уменьшаются.

"В то время как средней суровости зима в Европе может облегчить хранилища на 40 млрд кубических футов… и обеспечить поддержку ценам в 2024 году, полное истощение запасов выглядит маловероятным сценарием", — прогнозируют аналитики.

В Jefferies полагают, что на исходе зимы хранилища газа в Европе будут заполнены на 49%.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,11 евро, по 73,07 евро за тонну. Ранее они опускались до годового минимума 71,5 евро.

Некоторые электростанции переключаются с угля на газ ввиду понижения цен на него. Выбросы же CO2 у работающих на газе электростанций вдвое ниже, чем у работающих на угле — поэтому спрос на углеродные кредиты уменьшается.

"Главной угрозой для котировок углеродных кредитов было падение цен на газ и переключение на него электростанций — и теперь эта угроза воплотилась в жизнь", — констатируют аналитики Engie EnergyScan.