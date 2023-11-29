МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Соя в среду на CBOT продолжает дорожать. Как сообщает Reuters, трейдеры оценивают влияние жаркой и засушливой погоды в Бразилии на посевы. Урожайность в Бразилии, являющейся крупнейшим в мире производителем сои, может снизиться.

Фьючерсы на пшеницу растут, а котировки кукурузы держатся у флэтовой линии.

Около 11.45 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 13,47 1/2 доллара за бушель. Во вторник котировки подскочили на 1,3%. Контракты с более поздними сроками поставки в основном снижаются в цене.

"В центре внимания рынка в настоящее время находится Бразилия", — отметил Оле Хью из IKON Commodities.

Неопределенность относительно объемов урожая, вероятно, будет способствовать волатильности в краткосрочной перспективе, отметил Хью. По его словам, урожай сои в Бразилии, вероятно, все равно будет обильным.

"Даже если урожай будет на 20 млн тонн меньше, он все равно превысит среднее 5-летнее значение, — подчеркнул Хью. — Урожай должен сократиться очень сильно, чтобы это стало глобальной проблемой".

В MB Agro прогнозируют, что урожай сои в Бразилии в 2023-2024 сельскохозяйственном году составит 155 млн тонн, что на 10 млн тонн ниже первоначальной оценки.

Минсельхоз США сообщил о продаже 123 300 тонн сои неизвестным покупателям с поставкой в 2023-2024 сельскохозяйственном году.

Контракты на кукурузу на CBOT оставались у флэтовой линии, на 4,73 1/2 доллара за бушель, а пшеница подорожала на 0,7%, до 5,76 1/4 доллара за бушель.

Россия может собрать в 2024-2025 сельскохозяйственном году 90 млн тонн пшеницы, прогнозирует Agritel, специализирующееся на рынках сельскохозяйственной продукции подразделение компании Argus. Таким образом, с учетом запасов Россия сможет обеспечить в 2024-2025 сельскохозяйственному году предложение выше 100 млн тонн в третий раз подряд.

Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире. В последние месяцы котировки пшеницы держатся у 3-летних минимумов на фоне обильных поставок российского зерна.

Правительство России может ввести запрет на экспорт зерна при снижении запасов до 10 млн тонн, передает газета "Известия".

Январские контракты на пшеницу с 12,5-процентным содержанием белка на условиях FOB на прошлой неделе выросли на 5 долларов, до 235 долларов за тонну, на фоне сокращения экспорта из-за шторма на Черном море, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Сев озимой пшеницы на Украине практически завершился. По состоянию на 28 ноября было засеяно 5,96 млн гектаров, сообщил Минсельхоз страны во вторник.