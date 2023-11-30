МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Доллар США торгуется около трехмесячного минимума против других основных валют, находясь под давлением ожидаемого понижения ставок ФРС. Инвесторы ждут выхода в четверг данных по инфляции в американской экономике, передает Reuters.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,058% ниже уровня закрытия среды, на 102,74, недалеко от минимума с 10 августа 102,46, которого он достиг на предыдущей сессии.

В ноябре индекс потерял 3,7% на ожиданиях инвесторами понижения ставок ФРС в первой половине следующего года. В среду, после выхода данных, показавших, что в 3-м квартале рост экономики США превысил первую оценку, он частично отыграл потери.

"Думаю, во многом динамика зависит от доходности в США и от дальнейшей политики ФРС, — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. — Инвесторы будут следить за заявлениями руководителей центрального банка о перспективах процентных ставок".

На пятницу запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Во вторник член совета управляющих центрального банка Кристофер Уоллер просигнализировал о вероятности понижения ставок в ближайшие месяцы.

Рынки ждут выходящего в четверг индекса расходов на личное потребление (PCE) — предпочитаемого ФРС индикатора инфляции.

По словам аналитика OCBC Кристофера Вона, эти данные покажут, сохранился ли в американской экономике дезинфляционный тренд.

"Если базовый PCE будет ниже прогноза, снижение доллара может продолжиться", — сказал он.

Рынки учитывают в котировках понижение ключевой ставки ФРС более чем на 100 базисных пунктов в следующем году и начало смягчения политики с мая.

Ослабление доллара США позволило укрепиться азиатским валютам. Сильнее других выросли новозеландский доллар и японская иена.

В среду новозеландский доллар получил поддержку от сигнала центрального банка о вероятности ужесточения условий финансирования, хотя банк и оставил ключевую ставку на уровне 5,5%.

На момент написания статьи пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с ростом на 0,26%, по 0,6172, недалеко от достигнутого на предыдущей сессии максимума за четыре месяца 0,6207.

В то же время ожидания отказа Банка Японии от крайне мягкой политики позволили иене восстановиться. В четверг она выросла против доллара США на 0,12% и торговалась по 147,06 за доллар. В ноябре иена выросла против доллара на 3%.

Член правления Банка Японии Тойояки Накамура сказал в четверг, что центральный банк сможет начать сворачивать стимулирование только через некоторое время.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с ростом на 0,02%, по 1,2696, а евро снизился против американской валюты на 0,01%, до 1,0967. Рынки ждут данных по инфляции в еврозоне.

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,31%, до 0,6637. За ноябрь она укрепилась на 4,7%.