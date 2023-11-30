МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг остаются почти без изменений. Как сообщает Reuters, инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии заседания ОПЕК+, по итогам которого альянс может объявить о более значительном сокращении добычи. Между тем более слабые, чем ожидалось, данные Китая по производственному сектору сигнализируют о замедлении роста второй по величине экономики.

По состоянию на 07.40 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 13 центов, или 0,2%, до 83,23 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 17 центов, или 0,2%, до 78,03 доллара за баррель.

По итогам сессии среды цены на нефть выросли почти на 2% на фоне надежд на то, что решение ОПЕК+ окажет поддержку котировкам.

Заседание ОПЕК+ состоится позже в четверг. Переговоры, предшествовавшие заседанию, в основном касались введения дополнительных ограничений добычи, хотя соглашение касательно деталей пока не было достигнуто, сообщили осведомленные источники.

"Обратный отсчет до заседания ОПЕК+ начался. Это заседание находится в центре внимания нефтяного рынка, и инвесторы в последнее время не придавали значения медвежьим новостям", — отметил Йип Джун Ронг, рыночный стратег-аналитик IG.

"Запасы нефти, согласно данным Минэнерго США, увеличились сильнее, чем ожидалось, а вышедший в четверг индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая неожиданно оказался хуже прогноза. Эти данные могут говорить в пользу менее значительного дефицита предложения, однако цены на них почти не отреагировали", — добавил Йип.

Деловая активность в производственном секторе китайской экономики падала в ноябре второй месяц подряд, причем темп этого падения превысил ожидания — официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) опустился в ноябре до 49,4 с 49,5 в октябре при прогнозах аналитиков на уровне 49,7. Таким образом, вероятно, потребуются дополнительные меры для поддержки экономики КНР.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о неожиданном росте запасов нефти и дистиллятов на прошлой неделе, что свидетельствует о слабости спроса. Увеличение запасов бензина также превысило ожидания.

"Рынок проигнорировал играющий на руку медведям отчет о запасах EIA, — говорят аналитики ING. По их словам, в фокусе внимания рынка — заседание ОПЕК+.

"Неопределенность относительно этой встречи усиливается тем, что по-прежнему непонятно, удалось ли разрешить конфликт по поводу квот на добычу для Анголы и Нигерии на следующий год", — комментируют аналитики.

Ангола и Нигерия хотели бы добывать больше нефти, сообщили их официальные лица Reuters.