МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на природный газ в среду на NYMEX упали примерно на 1% на фоне прогнозов менее холодной погоды до середины декабря. Кроме того, близкие к рекордным объемы добычи, вероятно, приведут к тому, что запасы будут сокращаться не так быстро, передает Reuters.

По оценкам аналитиков, по состоянию на 24 ноября объем запасов природного газа в США был примерно на 8% выше среднего значения.

Котировки в среду снизились, несмотря на прогнозы более высокого, чем ожидалось, спроса на природный газ в течение двух следующих недель.

По итогам сессии среды январские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 3,3 цента, или 1,2%, до 2,804 доллара за млн БТЕ.

Котировки в среду завершили торги на 4% выше уровня закрытия декабрьских фьючерсов во вторник, достигших минимума с 26 сентября.

Добыча держится на рекордных максимумах, а запасы обильны, и рынок фьючерсов сигнализирует о том, что трейдеры уже не надеются на сильный рост цен этой зимой. Многие полагают, что "зимний" пик был достигнут уже в ноябре.

Премия, с которой январские фьючерсы торгуются относительно февральских, второй день подряд обновила минимумы с июня 2021 года. Премия, с которой торгуются фьючерсы с поставкой в 2025 и 2029 годах по сравнению с контрактами с поставкой в 2024 году, выросла до рекордных максимумов. Аналитики ожидают повышения цен на газ в 2025 году и далее в условиях увеличения спроса — несколько новых СПГ-терминалов начнут работать в США, Канаде и Мексике.

Очень холодная погода на Северо-Востоке США подтолкнула цены на газ с поставкой на следующий день на спот-рынке в Новой Англии вверх на 15%, до 10,22 доллара за млн БТЕ. Тем самым в среду второй день подряд обновился максимум за период с февраля.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре выросла до 107,7 млрд кубических футов в день со 104,2 млрд кубических футов в день в октябре.

По предварительным данным, во вторник и среду добыча газа могла упасть на 2,8 млрд кубических футов, до 3-недельного минимума 106,5 млрд кубических футов с рекордной отметки 109,3 млрд кубических футов, достигнутой в понедельник.

Метеорологи прогнозируют, что 30 ноября — 14 декабря погода будет теплее обычного, в то время как в настоящее время температуры воздуха держатся ниже нормы.

Учитывая такие метеопрогнозы, в LSEG ожидают, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, упадет до 119,2 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 128,3 млрд кубических футов в день на этой неделе. Эти прогнозы, впрочем, выше тех, которые аналитики сделали во вторник.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 14,3 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались в среду примерно по 13 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 16 долларов за млн БТЕ.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах газа.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 18-24 ноября сократились на 12 млрд кубических футов после снижения на 7 млрд кубических футов неделей ранее. Год назад запасы сократились на 80 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —44 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, то общий объем запасов газа в ПХГ США составил 3,814 трлн кубических футов. Это на 8,0% выше среднего 5-летнего показателя.