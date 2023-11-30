МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в начале торгов повысился. Рост цен на нефть способствовал повышению акций нефтегазовых гигантов, а рост цен на цветные металлы и железную руду помог набрать позиции акциям добывающих компаний. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выходу экономических данных, сообщает Reuters.

На момент написания статьи FTSE 100, в котором большой вес имеют экспортеры, вырос на 0,1%, а индекс среднего бизнеса FTSE 250 потерял 0,2%.

В начале торгов лидировали акции поставщиков промышленных металлов, набравшие 1% на фоне повышения цен на большинство цветных металлов и железную руду. Нефтегазовый сектор прибавил 0,6% в свете повышения цен на нефть в преддверии ожидающегося ограничения добычи ОПЕК+.

Индекс среднего бизнеса, ориентированный на британский рынок, и индекс малого бизнеса FTSE Small Cap могут завершить месяц с сильным повышением на фоне роста фунта к доллару. Индекс "голубых фишек" FTSE 100, судя по всему, ожидает лишь небольшой прирост.

В центре внимания остается индекс личных потребительских расходов в США, который должен быть опубликован сегодня.

Акции NatWest Group выросли на 1,8%, после того как J.P. Morgan повысил их рейтинг с "нейтрально" до "выше рынка".

Акции Dr Martens упали на 22,5%. Производитель обуви сделал прогноз относительно снижения годовой выручки, а прогнозируемая прибыль оказалась ниже оценок аналитиков.