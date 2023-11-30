МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Доля ценных бумаг недружественных стран в портфелях российских брокеров на конец второго квартала не превышала 1% от общего объема портфеля, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй и третий кварталы 2023 года. Эксперт раскрыл, что повлияет на российский рынок топлива

"С начала 2023 года объем ценных бумаг недружественных стран в портфеле ценных бумаг брокеров сократился примерно в пять раз и по состоянию на конец II квартала не превышал 1%", — отмечается в обзоре.

"На текущий момент ситуация с заблокированными активами практически не влияет на финансовую устойчивость брокеров", — отмечает Банк России.

Начиная с 2024 года в соответствии с изменениями в указании ЦБ РФ "Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг…" брокерские компании должны будут исключить из расчета норматива достаточности капитала (НДК) активы, на которые установлено обременение либо иное ограничение распоряжения, в том числе в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств (за исключением еврооблигаций Российской Федерации и квазироссийских компаний). Эти изменения не должны существенно повлиять на значения НДК брокеров, отмечается там же.

"Валютные риски и риски взаимодействия с нерезидентами в брокерской отрасли снижаются. Объем активов, контрагентами по которым являются нерезиденты, сократился с начала года в 2 раза и составил 9% от совокупного объема активов (на начало года – 17%). В частности, существенно уменьшился объем денежных средств, переданных по договору о брокерском обслуживании иностранному брокеру (на 32%). Кроме того, сокращаются объемы активов, номинированных в иностранной валюте: на 29% уменьшился объем денежных средств и депозитов в банках, на 26% – объем ценных бумаг", — указывается там же.