МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) с учетом плановых заимствований в 2024 году вырастет до 22,5 триллиона рублей с текущих 19,8 триллиона рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. ЦБ назвал долю бумаг недружественных стран у российских брокеров

"По оценкам Минфина России, по итогам 2023 года объем дефицита бюджета не превысит величину, заложенную в государственный бюджет на текущий год. Это позволит ограничить валовый объем заимствований в 2023 году на рынке ОФЗ и не прибегать к размещению дополнительного объема ОФЗ в размере 1 триллиона рублей", — говорится в обзоре.

"Однако в условиях прогнозируемого дефицита в 2024, 2025 и 2026 годах (1,6; 0,8 и 1,5 триллиона рублей соответственно) объем рынка государственных внутренних заимствований в указанный период продолжит существенно расти. Нетто-объем заимствований в 2024 году составит 2,6 триллиона рублей, в 2025 и 2026 годах – 2,9 и 3,5 триллиона рублей соответственно", — продолжили в ЦБ.

"С учетом плановых значений заимствований на внутреннем рынке в 2024 году рынок ОФЗ вырастет до 22,5 триллиона рублей, а к концу 2026 года – в полтора раза (относительно текущих значений), до 29 триллионов рублей (19,82 триллиона рублей на 22 ноября 2023 года)", — прогнозируют в ЦБ.

Кредитные организации по‑прежнему являются основным держателем ОФЗ (67,1% рынка ОФЗ на начало октября 2023 года). Доля ОФЗ в активах банковского сектора с мая уменьшилась на 0,4 процентного пункта и составляет 7,9%. При этом на фоне роста доходностей спрос кредитных организаций на ОФЗ снизился прежде всего в части ценных бумаг с фиксированным купоном, отмечается в обзоре.

"Тем не менее потенциал дальнейшей покупки ОФЗ как высоколиквидного актива сохраняется, особенно в части ОФЗ-ПК (облигации федерального займа с переменным купоном — ред.), в том числе с учетом планируемого Банком России восстановления требований к нормативу краткосрочной ликвидности СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.) в 2024 году. Спрос на ОФЗ-ПК формируется в ответ на рост процентных ставок в экономике и при желании банков снизить процентный риск. С июня по октябрь 2023 года доля ОФЗ-ПК в общем объеме размещения ОФЗ составила 61% (с начала года – 34%). Кредитные организации предъявляют активный спрос на ОФЗ-ПК", — говорится в обзоре.