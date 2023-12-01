МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Число физлиц-инвесторов в фонды денежного рынка, торгующиеся на Московской бирже, превысило 300 тысяч человек, а ещё два месяца назад их было лишь 200 тысяч, говорится в сообщении торговой площадки. В ЦБ оценили последствия ведения санкций против Мосбиржи

"Московская биржа отмечает растущую популярность биржевых паевых инвестиционных фондов денежного рынка среди частных инвесторов. Количество физлиц, имеющих в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, превысило 300 тысяч человек (200 тысяч человек по состоянию на 1 октября 2023 года). Средний размер вложений в фонды денежного рынка одного частного инвестора на текущий момент превышает 500 тысяч рублей", — отмечается в пресс-релизе.

А суммарный объем инвестиций (стоимость чистых активов) в биржевые фонды денежного рынка вырос с начала года более чем в 10 раз и превысил 150 миллиардов рублей, указывается там же.

"Повышение ключевой ставки Банка России в последние месяцы привлекло внимание частных инвесторов к фондам денежного рынка, поскольку они позволяют получать доходность, близкую к уровню ключевой ставки. Инвестиции в фонды денежного рынка стабильно росли и до цикла повышения ставки, а сейчас их рост существенно ускорился", — приводятся слова управляющего директора департамента валютно-денежного рынка Московской биржи Сергея Титова.

Фонды денежного рынка — биржевые паевые инвестиционные фонды, цель инвестиционной политики которых — следование доходности фонда ставке денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей по сделкам и заявкам на рынке репо с центральным контрагентом, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.

На Московской бирже инвесторам доступны биржевые фонды денежного рынка четырех управляющих компаний, причём с расчетами не только в рублях, но и в юанях. Это удобные и высоконадежные инструменты, позволяющие инвесторам получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции, оперативно управлять свободными средствами, а также имеющие низкий порог входа на рынок, оценивает их биржа.