МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. После непродолжительного укрепления в понедельник утром котировки фьючерсов на нефть развернулись вниз на фоне неопределенности перспектив роста мирового спроса и неуверенности участников рынка в осуществлении решения ОПЕК+. В то же время риск сокращения поставок из ближневосточного региона ограничивает пространство для падения цен на нефть, сообщает Reuters.

По состоянию на 07.35 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,9%, или 73 цента, до 78,15 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,8%, или 64 цента, до 73,43 доллара за баррель.

"По всей видимости, нефть по-прежнему испытывает давление со стороны решения ОПЕК+…Есть все основания для некоторого скептицизма в отношении более сильного ограничения добычи ОПЕК+, но в настоящее время рынок нефти полностью игнорирует подобный сценарий", — сказала Вандана Хари, основатель Vanda Insights.

На прошлой неделе цены на нефть упали более чем на 2%, так как инвесторы не приняли всерьез масштабы запланированного сокращения добычи странами ОПЕК+. Негативное влияние на котировки также оказали опасения, вызванные слабостью активности в производственном секторе мировой экономики.

В четверг заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ завершилось без каких-либо рекомендаций, а рекомендованное сокращение добычи носит добровольный характер. Участники рынка сомневаются в том, что страны альянса прислушаются к призывам комитета и выполнят обозначенное снижение в полном объеме.

В центре внимания инвесторов также находится геополитическая напряженность, учитывая возобновившиеся боевые действия в секторе Газа. В воскресенье Центральное командование ВС США сообщило о том, что три коммерческих судна подверглись атаке в международных водах Красного моря. Ответственность за нападение на два израильских корабля с применением дронов и ракет взяла на себя йеменская группировка хуситов.

Возобновление боевых столкновений между Израилем и группировкой ХАМАС усилило повышательный импульс на нефтяном рынке, отмечает аналитик CMC Markets Тина Тэн.

"Тем не менее какое-то время цены на нефть могут оставаться под давлением из-за слабого восстановления китайской экономики и увеличения темпов добычи в США", — добавляет Тэн.

Согласно опубликованным в пятницу данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на неделе 25 ноября-1 декабря выросло на 5 единиц и составило 505 единиц, что является максимумом с сентября.

Между тем западные страны предпринимают усилия по более жесткому соблюдению 60-долларового потолка на нефть из РФ, поставляемую морским путем. Этот лимит был введен после начала российской военной спецоперации на Украине.

В пятницу Вашингтон ввел дополнительные санкции против трех компаний и трех нефтяных танкеров.

Кроме того, в пятницу власти США заявили, что в ближайшие дни поставят ослабление санкций против Венесуэлы "на паузу", если Каракас не освободит венесуэльских политических заключенных и "незаконно задержанных" американских граждан. Индия тем временем возобновила импорт нефти из Венесуэлы.