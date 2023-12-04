МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В понедельник цены на медь понижаются после подъема до почти 4-месячных максимумов на прошлой неделе, передает Reuters. Укрепление доллара США перевесило опасения относительно ограничения предложения меди.

К 04.41 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 1,6%, до 8477,5 доллара за тонну. В пятницу они достигли 8640 долларов за тонну, максимальной отметки с 4 августа.

Индекс доллара повышается в понедельник. Напряженность на Ближнем Востоке вновь в фокусе внимания, а инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США позднее на текущей неделе.

Проблемы с поставками с принадлежащего First Quantum Minerals медного рудника Cobre взволновали участников рынка — тем более, что запасы этого металла сокращаются. First Quantum временно отозвала прогноз добычи на руднике и обратилась в международный арбитраж для урегулирования конфликта с правительством Панамы.

Крупнейшие мировые производители меди договорились с китайскими медеплавильными заводами о снижении тарифов на переработку медного концентрата и рафинирование (TC/RC) в 2024 году. Это первое снижение за три последних года.

Январские фьючерсы на медь на SHFE выросли в цене на 0,4%, до 68 580 юаней (9607,87 доллара) за тонну.

Алюминий на LME подешевел на 0,7%, до 2193,50 доллара за тонну. Олово торговалось без изменений, по 23 755 долларов, цинк упал в цене на 1,1%, до 2482 долларов, свинец подешевел на 0,3%, до 2113,50 доллара, никель — на 3,5%, до 16 450 долларов.