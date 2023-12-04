МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В начале сессии в Москве рубль ослаб под давлением снижения цен на нефть, сообщило агентство Reuters.

В 08.32 по Гринвичу российская валюта снизилась против доллара США на 0,37%, против евро — на 0,66%, а против юаня — на 0,57%. Пары торговались по 90,74, 98,59 и 12,69.

На прошлой неделе российские экспортеры продавали иностранную валюту для уплаты ежемесячных налогов, а теперь этот период закончился.

"Завершение налогового периода и ослабление цен на нефть могут оказывать давление на рубль, и его снижение продолжится", — говорит Богдан Зварич из Banki.ru.

Долларовый индекс РТС в пятницу снизился на 1,2%, до 1 082, а рублевый индекс Мосбиржи — на 0,88%, до 3 115.