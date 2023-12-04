МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в понедельник снижаются. Как сообщает Reuters, инвесторы беспокоятся перед выходом ряда макроданных на этой неделе, которые, вероятно, проверят на прочность мнение о том, что Федеральная резервная система в начале следующего года снизит процентные ставки.

Декабрь начался на Уолл-стрит успешно. Фондовые рынки продолжили ноябрьское ралли, стимулированное благоприятной отчетностью и ожиданиями завершения цикла повышения ставок ФРС.

Индекс S&P 500 в пятницу закрылся на максимуме с начала года, после того как высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла подкрепили надежды на скорое снижение ставок.

Трейдеры уверены в том, что на следующей неделе американский центробанк оставит ставки неизменными. При этом, согласно инструменту FedWatch от CME Group, около 61% считают, что центробанк начнет снижать ставки уже в марте 2024 года.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что рынки слишком быстро начали учитывать в котировках снижение ставок.

"Мы не причисляем себя к тем, кто ждет скорого или агрессивного снижения ставки. Инфляция замедляется, но ее путь к 2% по-прежнему будет долгим", — указывает Мохит Кумар, старший экономист по Европе в Jefferies.

Ряд экономических отчетов на этой неделе позволит оценить направление движения процентных ставок, а также возможность мягкой посадки экономики США.

Инвесторы ждут публикации данных по активности в секторе услуг США и обзора вакансий, а также выхода в пятницу ноябрьского отчета по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства.

Доходность американских гособлигаций сегодня повышается после резкого падения на предыдущей неделе. Это оказывает дополнительное давление на акции.

Кроме того, вновь обострилось беспокойство о расширении конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС после атаки на три коммерческих судна в южной части Красного моря.

Бумаги Alaska Air Group на премаркете в США подешевели на 8,6%. Авиакомпания в воскресенье сообщила, что приобретает конкурента Hawaiian Holdings за 1,9 млрд долларов с учетом долга. Акции Hawaiian выросли почти в три раза.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 57 пунктов, или 0,16%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 10,25 пункта, или 0,22%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 49 пунктов, или 0,31%.

Акции криптовалютных фирм Coinbase Global, Riot Platforms и Marathon Digital повысились на 8%-14% после того, как биткоин впервые в этом году превысил отметку 40 000 долларов.