МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник снизился против доллара США, тогда как трейдеры рассуждали, какие сигналы может подать Банк Англии на следующем заседании по денежно-кредитной политики на фоне растущей убежденности в том, что Федеральная резервная система скоро перейдет к снижению процентных ставок, передает Reuters.

К 11.56 по Гринвичу фунт торговался с понижением на 0,2%, по 1,26865 доллара США. В отсутствие значимых для рынка новостей из Великобритании инвесторы сосредоточились на ключевом ежемесячном отчете по занятости в США, который выйдет позднее на этой неделе.

Учитывая ограниченный объем экономических данных Великобритании, главным фактором для фунта на этой неделе будут ожидания по поводу смягчения денежно-кредитной политики Банка Англии и других центральных банков крупнейших мировых экономик, заявил Николас Рис, валютный стратег-аналитик Monex.

В последние недели внимание рынка переключилось на сроки снижения ставок Банка Англии. Ключевая ставка регулятора находится на 15-летнем максимуме 5,25%, однако, учитывая охлаждение инфляции и замедление британской экономики, трейдеры полагают, что процентные ставки уже достигли пика.

Банк Англии примет очередное решение по денежно-кредитной политике по итогам заседания 14 декабря. Участники рынка практически единогласно считают, что центральный банк сохранит ставки без изменений.

Тем не менее, глава Банка Англии Эндрю Бейли на прошлой неделе заявил, что центральный банк "сделает все необходимое" для возвращения инфляции к целевому уровню 2,0%. Прогресс в снижении инфляции пока недостаточен для того, чтобы быть уверенным в достижении цели, добавил он.

Несмотря на снижение в понедельник фунт по-прежнему торгуется вблизи приблизительно 3-месячного максимума, что отчасти обусловлено расхождениями в ожиданиях по поводу перспектив политики ФРС и Банка Англии.

Согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы ожидают, что центральный банк США в следующем году снизит ставки примерно на 130 базисных пунктов, а от Банка Англии ожидается снижение лишь на 75 базисных пунктов.