МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Сумма размещения на IPO влияет на волатильность в акциях сильнее, чем доля акций в свободном обращении (free-float), рассказала РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Мосбиржа сравнила раскрытие отчетности компаний с игрой в "кошки-мышки"

"Мы смотрим на размер сделки и на размер самой компании. Если крупная компания выходит на сделку, условно, с 10-15 миллиардами рублей, то волатильность этой бумаги будет невысокой, даже если free-float будет ниже 10%. А если маленькая компания выйдет даже с 50-процентным free-float, но у нее на рынке будет торговаться несколько миллионов рублей, волатильность будет выше просто потому, что 200 миллионами рублей двигать акцию легче, чем 20 миллиардами", — рассказала она в кулуарах форума "Розничный инвестор: новое время – новые возможности".

По ее словам, пока рынок формируется и находит свою глубину, Московская биржа сосредоточилась на том, чтобы дать возможность компаниям, пусть и с небольшим free-float, делать сделки на миллиарды или десятки миллиардов рублей.

"В первую очередь, нам нужно создать предложение на рынке акций. Та же компания ЮГК с капитализацией 117 миллиардов рублей: если бы мы не изменили правила листинга (с 1 августа для включения акций во второй уровень листинга минимальный порог для free-float снижен с 10% до 1%) и оставались бы при минимальном требовании free-float в 10%, то компании нужно было бы при выходе на IPO размещать минимум 12 миллиардов рублей, что на текущем рынке пока невозможно", — пояснила она.

Логинова отметила, что низкая ликвидность связана с риском высокой волатильности, хорошая ликвидность менее подвержена сильным колебаниям.

"До конца этого года будет до 10 IPO (всего за 2023 год, уже 7 IPO состоялось – ред.), а в следующем году может быть на несколько IPO больше, чем в этом году", — добавила она.