МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы сегодня снижаются. Как сообщает Reuters, инвесторы беспокоятся перед выходом ряда макроданных на этой неделе, которые, вероятно, проверят на прочность мнение о том, что Федеральная резервная система в начале следующего года снизит процентные ставки.

Декабрь начался на Уолл-стрит успешно. Фондовые рынки продолжили ноябрьское ралли, стимулированное благоприятной отчетностью и ожиданиями завершения цикла повышения ставок ФРС.

Индекс S&P 500 в пятницу закрылся на максимуме с начала года, после того как высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла подкрепили надежды на скорое снижение ставок.

На акции сегодня оказал давление рост доходности казначейских обязательств США, что сделало доходность акций менее привлекательной.

Акции крупнейших компаний, включая Nvidia, Apple и Meta Platforms*, упали на 0,7%-2,6 %.

Трейдеры уверены в том, что на следующей неделе американский центробанк оставит ставки неизменными. При этом, согласно инструменту FedWatch от CME Group, около 59% считают, что центробанк начнет снижать ставки уже в марте 2024 года.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что рынки слишком быстро начали учитывать в котировках снижение ставок.

"Вероятно, это произойдет только в 3-м квартале. ФРС много раз говорила нам, что ставки будут высокими еще долго, и хочет убедиться, что инфляция действительно побеждена", — сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research в Нью-Йорке, рассуждая о сроках первого снижения ставки.

Однако, по словам Стовалла, "ралли Санта-Клауса" все еще возможно, поскольку акции будут восстанавливаться после вероятного локального минимума в середине декабря. Такая динамика связана с фиксацией убытков ради снижения налоговой базы — инвесторы продают отстающие акции, чтобы заплатить меньше налогов.

Ряд экономических отчетов на этой неделе позволит оценить направление движения процентных ставок, а также возможность мягкой посадки экономики США.

Инвесторы ждут публикации данных по активности в секторе услуг США и обзора вакансий, а также выхода в пятницу ноябрьского отчета по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства.

Кроме того, вновь обострилось беспокойство о расширении конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС после атаки на три коммерческих судна в южной части Красного моря.

Бумаги Alaska Air Group в США подешевели на 17,1%. Авиакомпания в воскресенье сообщила, что приобретает конкурента Hawaiian Holdings за 1,9 млрд долларов с учетом долга. Акции Hawaiian выросли почти в три раза.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 91,28 пункта, или на 0,25%, до 36 154,22 пункта, индекс S&P 500 — на 28,24 пункта, или на 0,61%, до 4566,39 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 136,74 пункта, или на 0,96%, до 14 168,30 пункта.

Акции криптовалютных фирм Coinbase Global, Riot Platforms и Marathon Digital повысились на 6%-13% после того, как биткоин впервые в этом году превысил отметку 40 000 долларов.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,72 к 1, а на бирже Nasdaq количество растущих превысило число падающих в соотношении 1,07 к 1.

В составе S&P зафиксировано восемь новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 46 новых максимумов и 17 новых минимумов.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.