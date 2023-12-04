МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снизились более чем на 2% после достижения исторического максимума ранее в ходе сессии, сообщило агентство Reuters. Котировки оказались под давлением на фоне восстановления доллара США. Между тем ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в 2024 году ограничивают потенциал падения цен.

По состоянию на 15.52 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 2,3%, до 2022,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подешевели на 2,3%, до 2041,50 доллара за унцию.

Ранее в Азии цены на золото подскочили до рекордного максимума 2135,40 доллара за унцию, чему способствовало усиление ожиданий снижения процентных ставок в США после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.

"Несмотря на то, что мы приближаемся к развороту денежно-кредитной политики ФРС, пока, возможно, преждевременно говорить о том, что котировки золота удержатся на этих уровнях… рынок немного устал", — отметил Барт Мелек из TD Securities.

"Нам нужно больше драйверов, и они могут появиться в виде слабых экономических данных", — добавил он.

Индекс доллара вырос на 0,5% против корзины других основных валют, сделав золото более дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций также возросла.

Трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС осуществит сокращение ставок до марта следующего года, в 58%, согласно индикатору CME FedWatch.

Представленные на прошлой неделе данные свидетельствовали об уменьшении инфляционного давления и постепенном росте свободных ресурсов на рынке труда, что поддержало ожидания снижения процентных ставок в США.

"Экономическая неопределенность усилилась, и внимание американских инвесторов, вероятно, переключится на состояние финансовых рынков, учитывая рост доходности казначейских облигаций и завышенные котировки акций. В результате склонность инвесторов к риску может снизиться, что окажет поддержку ценам на золото", — отметил Райан Макинтайр из Sprott Asset Management.

Трейдеры ждут публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, публикация которых намечена на пятницу. Эти данные могут повлиять на перспективы процентных ставок.

Серебро выросло в цене на 3,7%, до 24,48 доллара за унцию, палладий подешевел на 3%, до 969,87 доллара за унцию, а платина снизилась в цене на 2,2%, до 913,55 доллара за унцию.