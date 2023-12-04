МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Цены на природный газ на NYMEX снизились более чем на 5% на фоне рекордных объемов добычи и прогнозов мягкой погоды, которая, вероятно, окажет давление на спрос, сообщает Reuters.

По состоянию на 16.00 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 14,2 цента, или 5,1%, до 2,67 доллара за млн БТЕ. Ранее в ходе сессии котировки упали к 2-месячному минимуму.

"Рост предложения наряду с ожиданиями более мягкой погоды, из-за которой темпы сокращения запасов могут замедлиться, поспособствовал снижению цен", — отметил Роберт Дидона из Energy Ventures Analysis.

"Если погода в декабре или январе не станет более холодной, вероятность роста цен к 3 долларам за млн БТЕ снизится. Для роста цен избыток запасов должен сократиться, а это может произойти лишь на фоне похолодания", — добавил он.

Добыча держится на рекордных максимумах, а запасы обильны, поэтому некоторые трейдеры уже не надеются на сильный рост цен этой зимой. Многие участники рынка полагают, что в ноябре котировки достигли пика этого зимнего сезона.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели электроэнергетические предприятия будут использовать меньше газа из запасов, чем обычно в это время года. По словам аналитиков, на неделе 25 ноября — 1 декабря запасы были примерно на 7,2% выше среднего значения для этого времени года.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре достигла рекордных 108,4 млрд кубических футов в день против 104,8 млрд кубических футов в день в октябре.

В LSEG ожидают, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, упадет до 122,6 млрд кубических футов в день на этой неделе со 129,9 млрд кубических футов в день на прошлой неделе. На следующей неделе прогнозируется рост спроса до 125,3 млн кубических футов в день ввиду похолодания.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США в период 25 ноября — 1 декабря увеличилось третью неделю подряд. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.

"Что касается добычи, она может достичь новых рекордных максимумов, так как коэффициент продуктивности скважин повышается, а число буровых установок стабилизировалось после устойчивого снижения, наблюдавшегося до этого лета", — отметили аналитики Ritterbusch and Associates.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались в понедельник примерно по 13 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 16,25 доллара за млн БТЕ.