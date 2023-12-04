МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Акции горнодобывающих и нефтегазовых компаний сегодня утянули вниз базовый европейский индекс в свете снижения цен на сырьевые товары, сообщило агентство Reuters. Однако на прошлой неделе базовый индекс существенно вырос на фоне окрепших надежд на снижение процентных ставок.

Панъевропейский индекс STOXX 600 по итогам дня опустился на 0,1%, тогда как в начале торгов достиг нового четырехмесячного максимума. Он завершил в плюсе предыдущие три недели.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,2%, FTSE 250 — на 0,3%.

Субиндекс горнодобывающих компаний упал на 2,4%, так как укрепление доллара США негативно повлияло на цены на медь. Субиндекс нефтегазовых компаний просел на 1,6% после снижения цен на нефть. С одной стороны, на нефть влияет решение ОПЕК+ о сокращении поставок, с другой — неопределенность в отношении роста мирового спроса на топливо.

На этой неделе инвесторы будут следить за целым рядом данных, включая индекс PMI для еврозоны, индекс цен производителей и статистику по розничным продажам и валовому внутреннему продукту, чтобы оценить инфляцию и экономические перспективы.

Кроме того, на этой неделе в поле зрения инвесторов попадет отчет по занятости в США за ноябрь. Высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу усилили ожидания того, что ключевые ставки достигли своего пика.

Продолжающееся ослабление инфляции в ведущих странах поддержало надежды на то, что процентные ставки во всем мире могут быть снижены быстрее, чем считалось ранее. Это способствовало росту акций, однако многие представители центральных банков опровергают такие прогнозы.

С начала года европейский индекс STOXX 600 вырос почти на 10%, уступая американскому S&P 500, который подскочил почти на 20%. Его росту способствовали большой энтузиазм в отношении акций компаний из сферы искусственного интеллекта и более высокие, чем ожидалось, показатели корпоративной прибыли за 3-й квартал.

"Европейские акции продолжат отставать от своих американских аналогов. Местные инвесторы тоже рассчитывают на снижение ставок, но в еврозоне не ждут мягкой посадки, — сказала Ипек Озкардеская, старший рыночный аналитик Swissquote Bank. — Рост экономики в США все еще выше среднего, в то время как в Европе мы говорим о сокращении или, в лучшем случае, о стагнации. Поэтому вероятнее, что ЕЦБ снизит ставки раньше, чем ФРС".

Акции Nokia упали на 6,5%. На рынке циркулируют слухи о том, что AT&T может исключить этого финского разработчика технологий мобильной связи из списка своих поставщиков.

Бумаги Roche подорожали на 2,8% после того, как она договорилась о покупке разработчика лекарств от ожирения Carmot Therapeutics за 2,7 млрд долларов. Субиндекс сектора здравоохранения поднялся на 0,5%.