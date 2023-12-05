МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник снижаются под давлением финансового сектора вслед за тем, как фонд Qatar Holding сократил свою долю в Barclays. Инвесторы остаются настороже перед выходом позднее сегодня ключевых экономических данных, передает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 после открытия опустился на 0,1%.

Акции Barclays упали на 3,3% после того, как Qatar Holding, один из его крупнейших акционеров, объявил о продаже доли в размере около 510 млн фунтов (644 млн долларов). Финансовый сектор в Европе потерял 0,4%.

Сектор базовых природных ресурсов возглавил спад, потеряв 0,7% на фоне снижения цен на недрагоценные металлы.

Позднее сегодня выйдет статистика деловой активности в еврозоне и США, а также октябрьский индекс цен производителей еврозоны.

Между тем доходность гособлигаций резко снижается после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель в интервью Reuters отметила, что Европейский центральный банк может отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок, учитывая "заметное" замедление инфляции, и его руководителям не следует сигнализировать о том, что ставки останутся на текущих уровнях до середины 2024 года.