МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу понижаются в цене на торгах в Чикаго во вторник после взлета до 3-месячного максимума. Узнав о крупнейшей сделке по продаже в Китай американской пшеницы, трейдеры задаются вопросом, предвещает ли это волну новых экспортных продаж, сообщает Reuters.

Фьючерсы на сою и кукурузу торгуются во вторник близ флэтовой линии. В понедельник соя упала до месячного минимума на улучшении ситуации с осадками в Бразилии. Что касается кукурузы, то инвесторы ждут публикации новых данных по урожаю позднее на этой неделе.

К 12.15 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT упали в цене на 0,5%, до 6,17 1/2 доллара за бушель. В понедельник контракт достиг наивысшей отметки с 28 августа, 6,26 1/2 доллара, после объявления о крупнейшей сделке по продаже американской пшеницы в Китай с 2020 года. На фоне таких новостей открытие новых коротких позиций — а фонды нарастили ранее весьма крупную чистую короткую позицию по пшенице — стало уязвимой стратегией

Трейдеры ждут результатов египетского тендера во вторник, чтобы оценить, насколько конкурентным рынок стал сейчас, в свете недавнего повышения цен на российскую пшеницу в условиях непогоды на Черном море. Повышение официальных прогнозов урожая пшеницы в 2023-2024 году в Канаде и Австралии свидетельствует о сохранении обильного мирового предложения, которое оказывало давление на цены в последние месяцы.

"В мире все еще достаточно много зерна", — констатирует Эндрю Уайтлоу, аналитик Episode 3.

Фьючерсы на сою на CBOT подорожали во вторник на 0,2%, до 13,09 1/4 доллара за бушель после падения накануне до 13,03 1/2 доллара. Кукуруза подешевела на 0,2%, до 4,84 3/4 доллара за бушель.

Бразильское статистическое ведомство Conab представит в четверг официальные прогнозы урожая. В пятницу выйдут в свет ежемесячные Оценки мирового спроса и предложения Минсельхоза США, куда войдут, помимо прочего, и обновленные оценки по урожаю в Южной Америке.

"Инвесторы по-прежнему занимают выжидательные позиции, так как на неделе будут представлены несколько новых (важных) отчетов", — комментируют аналитики Agritel.