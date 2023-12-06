МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в среду в Азии повысились, тогда как доллар США снизился. Как сообщает Reuters, представленные в среду данные США по вакансиям и текучести рабочей силы оказались слабее прогнозов, и это укрепило участников рынка во мнении, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) подошел к концу.

По состоянию на 05.38 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,2%, до 2023,40 доллара за унцию. Ближайшие фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,2%, до 2041,20 доллара.

"Волатильность цен на золото, вероятно, будет ограниченной в преддверии публикации данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в пятницу", — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

"Скорее всего, только лишь чрезвычайно слабые данные (по занятости) позволят золоту продемонстрировать активный рост с текущих уровней — многие быки обожглись на обманчивом ралли котировок к рекордному максимуму", — добавил он.

В понедельник цены на золото достигли исторического максимума 2135,40 доллара за унцию на ожиданиях сокращения процентных ставок ФРС. Однако затем в ходе сессии они опустились на 100 долларов, так как срок завершения ужесточения денежно-кредитной политики остался неопределенным.

Представленные во вторник данные свидетельствовали о том, что число вакансий в США в октябре упало до самого низкого более чем за два с половиной года уровня. Более высокая стоимость заимствований тормозит спрос на рабочую силу.

Доллар упал на 0,2% против корзины других валют, отступив от 2-недельного максимума, достигнутого во вторник. Это сделало золото более доступным для держателей иных валют.

В центре внимания рынков находятся данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Этот отчет может пролить свет на перспективы процентных ставок ФРС в преддверии заседания центрального банка, которое состоится на следующей неделе.

Согласно индикатору FedWatch, трейдеры оценивают вероятность того, что первое понижение процентных ставок ФРС произойдет до марта, в 60%. Более низкая стоимость заимствований обеспечит поддержку котировкам золота.

Спот-цены на золото могут отскочить в диапазон 2033-2039 долларов за унцию, учитывая, что они стабилизировались около поддержки 2009 долларов, говорит технический аналитик Reuters Ван Тао.

Серебро торговалось с повышением на 0,6%, по 24,27 доллара за унцию, платина прибавила в цене 0,3%, до 901,30 доллара, палладий же подорожал на 0,9%, до 943,01 доллара, после падения во вторник до самого низкого более чем за пять лет уровня.