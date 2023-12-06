МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В среду золото торгуется с повышением на фоне снижения доходности гособлигаций. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут ключевых данных США по занятости, которые могут повлиять на итоги ожидающегося на следующей неделе заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 10.38 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,2%, до 2022,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,2%, до 2039,90 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется вблизи 3-месячного минимума.

"Рынок золота может получить поддержку на фоне слухов о потенциальном понижении процентных ставок ФРС. Фундаментальные факторы — например, в виде данных США по рынку труда, ожидаемых в пятницу, — могут спровоцировать новую волну роста", — предполагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Ближайшая поддержка может оказаться на психологически важном уровне 2000 долларов, тогда как сопротивление, вероятно, будет располагаться на отметках 2035 долларов, 2050 долларов и 2100 долларов", — добавляет он.

В центре внимания рынков находятся данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Этот отчет может пролить свет на перспективы процентных ставок ФРС в преддверии заседания центрального банка, которое состоится на следующей неделе.

"Покупки (золота) должны постепенно восстановиться, перспективы рынка остаются бычьими", — считает Кунал Шах из Nirmal Bang Commodities.

Серебро торговалось с понижением на 0,1%, по 24,10 доллара за унцию, платина прибавила в цене 0,2%, до 900,45 доллара, палладий же подорожал на 1%, до 943,67 доллара.