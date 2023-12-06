МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября достигло 29,2 миллиона человек, в то время как месяцем ранее было 28,5 миллиона, а в совокупности все они открыли 50,9 миллиона счетов, следует из сообщения торговой площадки. ЦБ не ждет обмена замороженными активами инвесторов до конца года

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2023 года достигло 29,2 миллиона, ими открыто 50,9 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,7 миллиона частных инвесторов", — говорится в сообщении. При этом число таких физических лиц по итогам октября достигало 28,5 миллиона, сообщала торговая площадка ранее.

В том числе в Москве насчитывается 2,53 миллиона человек с брокерскими счетами на бирже, в Московской области — 1,66 миллиона, Санкт-Петербурге — 1,26 миллиона, в Краснодарском крае — 1,1 миллиона, в Башкирии — 985 тысяч, в Свердловской области — 984 тысячи, в Татарстане — 911 тысяч, в Ростовской области — 876 тысяч, в Челябинской — 769 тысяч, в Самарской — 685 тысяч, уточняет биржа.

Сделки на фондовом рынке в ноябре из них совершали 3,7 миллиона человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями — 33%, на спот-рынке валюты — 16%, на срочном рынке – 68%, также оценила биржа. "СПБ биржа" и брокеры начали готовиться к обмену замороженных активов

Отмечается также, что самыми популярными ценными бумагами месяца в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7,3% соответственно), акции "Газпрома" (15,5%), "Лукойла" (14,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,7%), акции "Норникеля" (6,5%), "Роснефти" (5,9%), "Яндекса" (5,8%), "Новатэка" (3,8%) и "Магнита" (3,8%).

Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), фиксируемых биржей, увеличилось до 5,76 миллиона (рост на 54 тысячи за месяц). А оборот по ИИС по итогам месяца составил 204,8 миллиарда рублей, и в структуре оборота 78,8% составили сделки с акциями, 9,6% – с облигациями, 11,6% – с биржевыми фондами. В Москве всего открыто 573 тысячи ИИС, в Московской области – 340,2 тысячи, в Санкт-Петербурге – 275,8 тысячи, в Свердловская область – 192,5 тысячи, Краснодарском крае – 184 тысячи, Башкирии – 180,8 тысячи.