МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ выросли в цене на торгах в США в среду примерно на 1%. Метеорологи прогнозируют, что в следующие две недели будет холоднее, чем ранее ожидалось — соответственно, выше будет спрос на отопление. Кроме того, рекордных значений достигли поставки на СПГ-терминалы, передает Reuters.

С другой стороны, до конца декабря ожидается по преимуществу мягкая погода, а уровень добычи газа в США близок к рекордным показателям, что позволило производителям электроэнергии использовать меньше газа из запасов, чем обычно в это время года. По оценкам аналитиков, запасы газа в американских хранилищах примерно на 7,2% превышают нормальные уровни для этого времени года.

Около 14.20 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX подорожали на 2 цента, или 0,7%, до 2,730 доллара за млн БТЕ.

Добыча держится на рекордных максимумах, а запасы обильны, поэтому, несмотря на повышение котировок в среду, некоторые трейдеры уже не надеются на сильный рост цен этой зимой. Многие участники рынка полагают, что в ноябре котировки достигли пика этого зимнего сезона.

Что касается спот-рынка, то в Новой Англии из-за холодной погоды контракты на поставку электроэнергии и газа на следующий день взлетели до максимальных отметок с февраля — 117,25 доллара за мегаватт-час и 13,04 доллара за млн БТЕ соответственно. Из-за ограничений, существующих для поставки газа в регион по трубопроводам, при похолодании в Новой Англии обычно происходит значительное повышение цен на электроэнергию и на газ. Попадающий в этот регион газ используется по преимуществу для отопления домов и коммерческих объектов. Из-за относительного дефицита газа электростанциям приходится переключаться на более дорогое топливо — нефть и СПГ. В 2022 году 54% генерации электроэнергии в Новой Англии обеспечили электростанции на газе, 27% — АЭС, 7% — ГЭС, 4% — ВЭС, 2% — электростанции на нефти, 1% — СЭС.

В Нью-Йорке цены на газ с поставкой на следующий день также поднялись до максимума с февраля, но тут этот максимум составляет лишь 3,66 доллара за млн БТЕ — доступ к трубопроводному газу здесь куда лучше, чем в Новой Англии.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в декабре сократилась до 107,5 млрд кубических футов в день с рекордных 107,8 млрд кубических футов в ноябре.

По предварительным данным, за последние три дня суточная добыча уменьшилась на 2,1 млрд кубических футов, до 4-недельного минимума 106,2 млрд кубических футов в день в среду.

Метеорологи прогнозируют, что 6-12 декабря погода будет теплее обычной, 13-16 декабря похолодает до сезонной нормы, а 17-21 декабря температуры вновь будут выше этой нормы.

В LSEG ожидают, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет со 121,8 млрд кубических футов в день на этой неделе до 126,2 млрд кубических футов в день на следующей неделе ввиду похолодания. Эти прогнозы выше сделанных экспертами LSEG во вторник.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в декабре выросли в среднем до 14,4 млрд кубических футов в день с 14,3 млрд кубических футов в день в ноябре. Ноябрьский уровень поставок был рекордным.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 12 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 16 доллара за млн БТЕ.