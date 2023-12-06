МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) не будет брать плату за перевод бумаг с 1 декабря в рамках президентского указа об обмене замороженных активов россиян, следует из сообщения НРД НРД рассказал о перспективах системы быстрого перевода ценных бумаг

"НРД в соответствии с решением правления от 06 декабря и на основании указа президента РФ от 08 ноября N 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" сообщает об установлении маркетингового периода с 1 декабря и до завершения реализации мер, предусмотренных указом, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу ценных бумаг иностранных эмитентов", — говорится в сообщении.

При этом необходимо выполнение, в частности, следующих условий: "проводимые в соответствии с настоящим пунктом операции соответствуют требованиям законодательства, в том числе нормативных актов Банка России и решений совета директоров Банка России, официальным разъяснениям Банка России. Перевод ценных бумаг иностранных эмитентов осуществляется в корреспонденции со специальными разделами счетов депо депонентов НРД".

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов россиян. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.

ЦБ ранее разъяснял, что обмен коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".