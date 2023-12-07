МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В понимании роли розничных инвесторов должен произойти серьёзный сдвиг, поскольку первичные размещения акций (IPO) в России в текущей ситуации, с учётом и проблем с блокировками активов, это огромный ресурс для развития рынка капитала, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовёт!". Набиуллина объяснила необходимость валютных ограничений

"Происходит тектонический сдвиг не только на фондовом рынке — у нас должен произойти в понимании роли в развитии инвестора. Не заемщиков, а инвесторов. И эмитенты, которые выходят на этот рынок, должны понимать, что они привлекают… будущих совладельцев бизнеса. Это совершенно иные требования, совершенно иные механизмы", — сказала она.

Она отметила, что ЦБ готов обсуждать с рынком необходимость IPO, исходя из структуры инвесторов.

"Здесь есть огромный потенциал для развития рынка капитала, мне кажется, мы должны все вместе с вами осознать", — отметила Набиуллина.

"Важно очень здесь иметь доверие. У нас возникло снижение доверия из-за того, что были заблокированы иностранные ценные бумаги — это удар по розничному рынку, по нашему отечественному инвестору", — заключила она.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.