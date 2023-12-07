Набиуллина: IPO содержат огромный потенциал для развития рынка капитала
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В понимании роли розничных инвесторов должен произойти серьёзный сдвиг, поскольку первичные размещения акций (IPO) в России в текущей ситуации, с учётом и проблем с блокировками активов, это огромный ресурс для развития рынка капитала, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовёт!".
"Происходит тектонический сдвиг не только на фондовом рынке — у нас должен произойти в понимании роли в развитии инвестора. Не заемщиков, а инвесторов. И эмитенты, которые выходят на этот рынок, должны понимать, что они привлекают… будущих совладельцев бизнеса. Это совершенно иные требования, совершенно иные механизмы", — сказала она.
Она отметила, что ЦБ готов обсуждать с рынком необходимость IPO, исходя из структуры инвесторов.
"Здесь есть огромный потенциал для развития рынка капитала, мне кажется, мы должны все вместе с вами осознать", — отметила Набиуллина.
"Важно очень здесь иметь доверие. У нас возникло снижение доверия из-за того, что были заблокированы иностранные ценные бумаги — это удар по розничному рынку, по нашему отечественному инвестору", — заключила она.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
https://1prime.ru/Financial_market/20231207/842498259.html