МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Американский индекс Nasdaq сегодня возглавил подъем на Уолл-стрит благодаря росту акций Alphabet. Между тем инвесторы ждут выхода ежемесячного отчета по занятости, который выйдет позднее на этой неделе, сообщает Reuters.

Акции материнской компании Google — Alphabet — выросли утром на 5,5% после вчерашнего выпуска самой продвинутой модели искусственного интеллекта под названием Gemini.

Сектор коммуникационных услуг S&P 500, в который входят акции Alphabet, добавил 2,8% и возглавил прирост среди 11 субиндексов. Бумаги других корпораций со сверхкапитализацией, включая Amazon.com и Apple, подорожали на 1,3%-1,5%.

Nasdaq в этом году опережает другие индексы. С начала года он набрал уже 36% благодаря ралли в акциях рыночных тяжеловесов, которое стимулировано энтузиазмом вокруг технологий искусственного интеллекта. Растущие надежды на снижение процентных ставок в следующем году также улучшили настрой.

Слабые данные по количеству открытых вакансий и занятости в частном секторе усилили ожидания того, что кампания ФРС по повышению ставок замедляет экономику. В теории это позволит центральному банку начать снижать процентные ставки в начале следующего года.

Трейдеры почти полностью учли в котировках сценарий, при котором на заседании, которое состоится на следующей неделе, ФРС оставит процентные ставки без изменений. При этом, согласно инструменту FedWatch от CME Group, 64% трейдеров рассчитывают на снижение ставки уже в марте 2024 года.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что рынки слишком оптимистично смотрят на снижение ставок. Они также отмечают, что предстоящий отчет по занятости будет иметь решающее значение для оценки шансов на "мягкую посадку", то есть сценарий, при котором ФРС удастся избежать рецессии.

"ФРС точно не хочет повышать ставки в ближайшее время, но она зависит от макроданных, — считает Джо Салуцци, соуправляющий по трейдингу в Themis Trading. — Если эти данные совпадут с ожиданиями, ФРС просто продолжит идти текущим курсом".

По прогнозам, отчет Министерства труда США покажет, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличилось на 180 000 после роста на 150 000 в октябре.

Другой отчет, который вышел сегодня, показал, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 2 декабря, увеличилось до 220 000 по сравнению с оценкой в 222 000, которую представило Reuters по итогам опроса экономистов.

Между тем комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды поддержали мнение о том, что центральный банк может вскоре отказаться от своей ультрамягкой денежно-кредитной политики.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average вырос на 30,41 пункта, или 0,08%, до 36 084,84 пункта, S&P 500 добавил 23,18 пункта, или 0,51%, до 4572,52 пункта, а Nasdaq Composite — 128,69 пункта, или 0,91%, до 14 275,40 пункта.

Акции Advanced Micro Devices подскочили на 4,6%. Вчера компания оценила рынок для своих процессоров, обеспечивающих работу искусственного интеллекта в центрах обработки данных, в 45 млрд долларов в этом году.

Акции GameStop упали на 3,2% после того, как розничная сеть по продаже видеоигр не оправдала ожиданий по квартальной выручке из-за растущей конкуренции.

Бумаги Dollar General подорожали на 2,4%. Квартальные результаты ретейлера превзошли оценки.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,49 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,21 к 1.

В составе S&P зафиксировано 8 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 25 новых максимумов и 32 новых минимума.