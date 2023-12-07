МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Страховка долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) должна защитить инвестора от недостатка средств и ценных бумаг, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Путин предложил распространить страхование на ИИС

"Если речь идет о страховании ИИС, то должен страховаться недостаток денежных средств и ценных бумаг, независимо от того, почему их не достаёт: в случае банкротства брокера или управляющего, правомерно ли он их занял и не может вернуть, неправомерно ли он их списал. Рыночные риски ни в коем случае не должны страховаться, и в этом отличие страхования инвестиционных счетов от страхования вкладов — там рыночных рисков нет. Дефолт по облигациям также не страхуется", — считает Тимофеев.

По его мнению, сумма страхования в 1,4 миллиона рублей предлагается, чтобы при всех отличиях сделать сравнимой защиту вкладчиков и инвесторов. Кроме того, этой суммы более чем достаточно для подавляющего большинства розничных инвесторов, считает он.

Тимофеев также сказал, что последние дискуссии на рынке шли вокруг именно обязательности страхования ИИС. В Госдуме оценили перспективы ИИС третьего типа в экономике

"Кто будет администрировать фонд — отдельный и непростой вопрос, его формирование чрезвычайно сложно и без поддержки государства, скорее всего, невозможно. АСВ обладает богатым опытом и технологиями администрирования фондов для банков и НПФ, поэтому логично, чтобы оно администрировало и страховой фонд для ИИС", — указывает он.

"Экономика фонда и суммы платежей в него не должны нарушать экономику ИИС, убивая желание их использовать, ведь в конечном итоге за все платит инвестор… Не менее сложным вопросом для этого и всех аналогичных фондов является то, должны ли платежи в фонд быть одинаковыми для всех финансовых организаций", — обращает внимание глава НАУФОР.