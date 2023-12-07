НАУФОР: страховка ИИС защитит инвестора от недостатка средств и ценных бумаг
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Страховка долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) должна защитить инвестора от недостатка средств и ценных бумаг, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
"Если речь идет о страховании ИИС, то должен страховаться недостаток денежных средств и ценных бумаг, независимо от того, почему их не достаёт: в случае банкротства брокера или управляющего, правомерно ли он их занял и не может вернуть, неправомерно ли он их списал. Рыночные риски ни в коем случае не должны страховаться, и в этом отличие страхования инвестиционных счетов от страхования вкладов — там рыночных рисков нет. Дефолт по облигациям также не страхуется", — считает Тимофеев.
По его мнению, сумма страхования в 1,4 миллиона рублей предлагается, чтобы при всех отличиях сделать сравнимой защиту вкладчиков и инвесторов. Кроме того, этой суммы более чем достаточно для подавляющего большинства розничных инвесторов, считает он.
Тимофеев также сказал, что последние дискуссии на рынке шли вокруг именно обязательности страхования ИИС.
"Кто будет администрировать фонд — отдельный и непростой вопрос, его формирование чрезвычайно сложно и без поддержки государства, скорее всего, невозможно. АСВ обладает богатым опытом и технологиями администрирования фондов для банков и НПФ, поэтому логично, чтобы оно администрировало и страховой фонд для ИИС", — указывает он.
"Экономика фонда и суммы платежей в него не должны нарушать экономику ИИС, убивая желание их использовать, ведь в конечном итоге за все платит инвестор… Не менее сложным вопросом для этого и всех аналогичных фондов является то, должны ли платежи в фонд быть одинаковыми для всех финансовых организаций", — обращает внимание глава НАУФОР.
https://1prime.ru/Financial_market/20231207/842501297.html