МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк Англии, видимо, продолжит упорно опровергать слухи о понижении процентных ставок, несмотря на то, что другие центральные банки сигнализируют о вероятном приближении циклов ужесточения политики к точкам разворота, пишет Reuters.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что на заседании 15 декабря банк оставит ставки на текущих уровнях.

Аналитики также ожидают, что ставки будут оставаться повышенными, чтобы обеспечить победу над все еще устойчивой инфляцией в Великобритании.

Также ожидается, что и ЕЦБ, и ФРС на следующей неделе оставят в силе текущие параметры денежно-кредитной политики. Вместе с тем высшие руководители этих центральных банков уже сигнализировали, что задумываются о понижении ставок.

Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель сказала на этой неделе, что банк, возможно, снимет с повестки дня вопрос о повышении ставок, и что усилило оценку инвесторами вероятности их понижения в середине 2024 года.

На прошлой неделе Кристофер Уоллер, влиятельный и склонный к жесткой политике член руководства ФРС, подал подобный сигнал, сказав, что первое понижение ставок приближается.

Инфляция в Великобритании замедлилась с максимального за 41 год темпа 11,1%, достигнутого год назад. Тем не менее о октябре она составляла 4,6%, что почти вдвое выше установленного Банком Англии целевого уровня 2% и выше, чем в любой другой стране Большой семерки.

Руководители Банка Англии обеспокоены тем, что рост зарплат едва замедлился несмотря на общее охлаждение рынка труда в результате 14 повышений ставок с декабря 2021 года по август этого года.

На двух последних заседаниях центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 5,25%, и заявил, что денежно-кредитная политика, "вероятно, должна будет оставаться ограничительной продолжительное время". В банке считают, что для возвращения инфляции к 2% потребуется еще два года.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли при любой возможности подтверждает, что еще рано задумываться о понижении ставок, и большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике соглашаются с ним.

В ноябре главный экономист центрального банка Хью Пилл спровоцировал рост цен на облигации, сказав, что ожидания рынком первого понижения ставок в августе не вполне разумны.

Сейчас, на фоне ослабления инфляционного давления по обе стороны Атлантики и соответствующего пересмотра перспектив рынка облигаций, инвесторы учитывают в котировках понижение ставок Банка Англии в мае или в июне следующего года.

В то же время вероятность понижения ставок ЕЦБ и ФРС в марте рынки оценивают примерно в 70%.

Большинство аналитиков, опрошенных Reuters в декабре, прогнозируют, что Банк Англии будет удерживать ставки на текущих уровнях до июля-сентября.

По их мнению, три члена Комитета по денежно-кредитной политике, которые в сентябре и в ноябре голосовали за повышение ключевой ставки, опять проголосуют также, учитывая некоторые признаки устойчивости британской экономики в условиях повышенной стоимости заимствований.

Индикаторы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе за ноябрь оказались сильнее, чем ожидали инвесторы, настроения потребителей улучшились, а спад н рынке недвижимости, по некоторым признакам, сформировал дно.

Кроме того, сокращение налогов на 20 млрд фунтов, о котором в ноябре объявил министр финансов Джереми Хант, а также повышение на 10% размера минимальной оплаты труда, наверное, заставят Банка Англии долго сохранять склонность к жесткой политике.

"На следующей неделе не будет пресс-конференции, на которой можно было бы подтвердить эту склонность, но мы ожидаем, что Комитет по денежно-кредитной политике сделает это, сохранив сигналы о склонности к жесткой политике в опережающей индикации", — написали клиентам аналитики HSBC.