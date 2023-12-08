МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании немного выросли на торгах в пятницу. Метеорологи обещают, что со следующей недели температура воздуха понизится и станет менее ветрено, передает Reuters.

По состоянию на 09.31 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF выросли в цене на 0,30 евро, до 40,75 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. В ходе сессии котировки коснулись зафиксированного во вторник 2-месячного минимума на отметке 37,08 евро за мегаватт-час, но затем восстановились.

Фьючерсы на природный газ в Великобритании с поставкой на выходных подскочили в цене на 1,50 пенса, до 97,00 пенса за терм.

Ожидается, что температура воздуха в Великобритании и других странах Северо-Западной Европы в субботу повысится, но на следующей неделе вновь упадет, что приведет к увеличению спроса на отопление. Судя по данным LSEG, долгосрочные прогнозы обещают более холодный конец декабря, чем ранее предполагалось.

Скорость ветра, как ожидается, к следующей неделе также упадет, что уменьшит ветровую генерацию и потребует от газовых электростанций вырабатывать больше электроэнергии — а значит, потребление газа возрастет.

Так или иначе, запасы газа в европейских хранилищах по прогнозам останутся на исторических максимумах близ отметки 94 млрд кубических метров до конца текущего года и в январе, отмечают в консалтинговой фирме Energy Aspects.

"Большие запасы вкупе со структурной слабостью спроса, обильным поступлением СПГ и рекордно высокими показателями реимпорта газа из украинских хранилищ в начале декабря означают, что Европа находится в прекрасном положении. Ей, вероятно, удастся сбалансировать колебания спроса и предложения в 1-м квартале 2024 года без потребности в искусственном занижении цены на газ для обеспечения его конкурентоспособности по сравнению с углем и с сохранением достаточно значительных запасов на конец зимы", — комментируют аналитики.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,27 евро, по 69,92 евро за тонну.