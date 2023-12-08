МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цены на золото упали в пятницу после выхода данных США по занятости. Доллар и доходность казначейских облигаций же укрепились, так как трейдеры поумерили ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) до марта следующего года, сообщает Reuters.

По состоянию на 14.55 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1%, до 2008,79 доллара. С начала недели они ослабели почти на 1%. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 1% и торговались по 2025,10 доллара.

Индекс доллара вырос на 0,2%, что сделало золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась.

Темпы роста занятости в США в ноябре ускорились, а безработица упала до 3,7%, а значит, ожидания участников рынка относительно сокращения ставок ФРС в начале следующего года, вероятно, оказались преждевременными.

"Золото резко снизилось в цене, так как данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США свидетельствовали о широкомасштабной сильной активности на рынке труда", — комментирует независимый трейдер Тай Вонг.

"Если в пятницу золото завершит торги на новых минимумах ниже 2009 долларов, то это станет сигналом о существовании пространства для дальнейшей коррекции. Если же котировки устоят на фоне довольно сильных данных по занятости, то это придаст покупателям уверенность в достижении дна по крайней мере в краткосрочной перспективе", — добавляет он.

Ранее трейдеры видели 60%-ю вероятность начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС уже в марте, но после выхода данных США по занятости они поумерили свои ожидания. Теперь вероятность такого развития событий оценивается как 50%, а сокращение ставок, по мнению трейдеров, начнется не раньше мая.

Их предположения подтвердятся или же будут опровергнуты после заседания ФРС, которое состоится 12-13 декабря.

"Вероятно, котировки золота продемонстрируют непродолжительное падение, но спрос будет оставаться сильным, и это сохранит золото в боковом или же восходящем тренде", — полагает Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Дилеры на физическом рынке золота в Индии на текущей неделе предлагали этот металл с максимальным за семь месяцев дисконтом, чтобы привлечь покупателей. Рекордно высокие цены негативно отразились на спросе.

Серебро на рынке спот подешевело на 1,9%, до 23,34 доллара за унцию. Платина прибавила 0,9%, до 915,46 доллара за унцию. Однако котировки этих двух металлов нацелены на падение по итогам недели.

Палладий снизился на 0,1% и торговался по 959,99 доллара. Он может продемонстрировать ослабление по итогам второй недели подряд.