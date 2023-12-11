МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российский рубль в понедельник подскочил выше отметки 91 рубль за доллар США, до максимума за одну неделю, получая поддержку со стороны мер валютного контроля и высоких процентных ставок, сообщило агентство Reuters. Рынок готовится к последнему в этом году решению Банка России по ключевой ставке, которое должно быть объявлено на этой неделе.

Ожидается, что на заседании 15 декабря центральный банк повысит ставку на 100 базисных пунктов, до 16%.

Инвесторы также, вероятно, будут следить за выступлением российского президента Владимира Путина, намеченным на ближайший четверг. На прошлой неделе Путин сообщил о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году. Между тем экономика России испытывает множество проблем, однако давление на нее со стороны введенного западными странами потолка цен на нефть, работающими с ограниченным успехом, ослабевает.

К 10.23 по Гринвичу рубль укрепился на 1,2% против доллара США, до 90,80 рубля за доллар, самой высокой отметки с 4 декабря.

Против евро рубль вырос на 0,7%, до 97,93 рубля за евро, а против юаня — на 1,2%, до 12,63 рубля за юань.

"Немного удивляет рубль, который не демонстрирует явной традиционной для декабря слабости, — отмечает Алексей Антонов из "Алор-Брокер". — Техническая картина по рублю значительно улучшилась".

Российский рубль снижался две недели после завершения периода уплаты налогов, приходящегося на конец каждого месяца.

До прошлой недели рубль рос семь недель подряд, восстановившись от отметки более 100 рублей за доллар США, благодаря сокращению оттока капитала после выхода в октябре президентского указа об обязательной продаже части валютной выручки некоторыми компаниями.

Нефть марки Brent подешевела на 0,3%, до 75,62 доллара за баррель.

Долларовый индекс РТС в понедельник вырос на 0,8%, до 1062,6, а рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, до 3063,4.