МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. После завершения 2023 года на высокой ноте, инвесторы на рынке криптовалют будут следить за процентными ставками центральных банков и решением регуляторов США по новым продуктам, определяя, каким образом разместить инвестировать в следующем году, сообщает Reuters.

В этом году криптовалюты восстанавливались после неблагоприятного 2022 года, когда падение рынка и серия скандалов, включая крушение FTX и выдвижение обвинений в мошенничестве против ее гендиректора Сэма Банкмана-Фрида, подорвали доверие к этой отрасли.

Цена биткоина, крупнейшей криптовалюты и главного барометра рынка, более чем удвоилась в этом году, достигнув максимума за 20 месяцев в ноябре на уровне 42 000 доллара США. По состоянию на пятницу 2023 годовой рост биткоина в процентах был самым сильным с 2020 года.

Рынок поддерживали ожидания того, что замедление инфляции позволит ключевым центральным банкам завершить циклы повышения ставок и начать смягчение денежно-кредитной политики в следующем году, сделав рискованные активы более привлекательными. Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрить создание спотового биткоин-ETF также оказало поддержку рынку.

Эти факторы, а также ожидаемый в апреле процесс сокращения предложения биткоина, продолжат оказывать позитивное влияние на рынок в следующем году, считают аналитики, хотя некоторые из них предупреждают, что рынок вряд ли восстановится до рекордных максимумов 2021 года.

"Существует ряд различных факторов, которые, вероятно, совпадут в 2024 году", — говорит Джеймс Баттерфилл, аналитик CoinShares, в том числе завершение цикла повышения ставок.

"Мыльный пузырь" на рынке биткоина вызвали растущие процентные ставки, а то, что поддержит следующий рост — это понижение процентных ставок", — добавляет он.

По результатам своего заседания, состоявшегося 31 октября — 1 ноября, Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку в диапазоне 5,25%-5,50%, и аналитики в целом ожидают такого же результата на этой неделе.

Биткоин достиг рекордного максимума 69 000 долларов в 2021 году благодаря тому, что инвесторы в начале пандемии COVID-19 располагали большим объемом свободных денежных средств, тогда как процентные ставки находились на низких уровнях по историческим меркам.

Окончание цикла повышения ставок является позитивным фактором для рискованных активов, однако условия на криптовалютном рынке далеки от того, что наблюдалось в 2021 году, отмечает Андреа Фильтри, соруководитель отдела исследований в Mediobanca.

Руководители ФРС просигнализировали, что не намерены в скором времени снижать процентные ставки. Кроме того, сильный отчет по занятости в США, опубликованный в пятницу, говорит о преждевременности рыночных ожиданий относительно снижения ставок в начале следующего года.

"Процесс распространения (криптовалют) проходил легко в условиях низкой стоимости заимствований, — сказал Фильтри. — Я не уверен, что по мере снижения ставок мы будем наблюдать такую же траекторию".

Криптовалютная отрасль в текущем году понесла урон от новых скандалов, в частности, после признания главы Binance Чанпэн Чжао в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег.

Тем не менее, запуск биткоин-ETF, должен помочь легитимизировать отрасль.

Несколько крупных финансовых фирм, включая BlackRock, направили Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление на создание спотового биткоин-ETF, что в случае одобрения со стороны регулятора может привлечь в биткоин миллиарды долларов от институциональных инвесторов.

В Reuters сообщили о прогрессе в переговорах представителей криптовалютной отрасли и SEC в преддверии назначенного на январь крайнего срока, когда регулятор должен одобрить несколько криптовалютных продуктов. Это в последнее время позволяло трейдерам рассчитывать на рост биткоина, хотя распродажа после поступления соответствующих новостей тоже представляется вероятной.

Цену биткоина может ожидать коррекция сразу после решения SEC, поскольку на рынке уже учли это события в котировках, однако в долгосрочной перспективе спотовый биткоин-ETF может привлекать несколько сотен миллиардов долларов в год, заявила Юя Хасегава, аналитик криптовалютного рынка в bitbank.

Многие наблюдатели за криптовалютами также ждут следующего "халвинга" биткоина, который должен произойти в апреле. Этот процесс запрограммирован в протоколе криптовалюты и призван замедлить создание новых биткоинов, чье предложение ограничено 21 млн токенов, из которых 19 млн уже созданы.

Биткоин демонстрировал подъем после предыдущих трех халвингов, последний из которых состоялся в 2020 году. Тем не менее, учитывая отличия в условиях на рынке, в этот раз ралли не гарантировано, сказал Баттерфилл из CoinShares.

"В сочетании с высоким спросом на ETF в США и сокращением предложения это может оказать влияние (на цену биткоина), но я бы не загадывал", — сообщил он.