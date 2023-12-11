МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Инвестменеджеры редко столь пессимистично оценивают перспективы цен на нефть, как в настоящий момент. Трейдеры пришли к заключению, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ не могут или же не будут прилагать дальнейшие усилия для сокращения добычи в краткосрочной перспективе, передает Reuters.

На неделе 29 ноября — 5 декабря хедж-фонды и другие инвестменеджеры продали шесть основных фьючерсов и опционов на нефть и топливо в совокупности на 58 млн баррелей.

Между тем они продавали контракты на нефть в течение девяти из одиннадцати последних недель, в результате чего совокупная открытая позиция с 19 сентября сократилась на 385 млн баррелей.

Совокупная чистая позиция по нефти на отчетной неделе составила 295 млн баррелей, что соответствует 7-му процентилю за все недели с 2013 года. По состоянию на 19 сентября она равнялась 680 млн баррелей (65-й процентиль).

Следуя существующему паттерну, инвестменеджеры продавали в основном нефть, в объеме 38 млн баррелей. При этом продажи нефти Brent составили 24 млн баррелей, а нефти WTI на NYMEX и ICE — 14 млн баррелей.

Хедж-фонды сократили чистую позицию по WTI на NYMEX и ICE до менее чем 48 млн баррелей, что является одним из самых низких уровней за последние десять лет.

Еще более негативно инвесторы оценивали перспективы цен на нефть WTI только в конце июня 2023, до осуществления дополнительного сокращения производства в странах ОПЕК+, и в 2015-2016 годах, когда резкое снижение цен положило конец первому буму добычи сланцевой нефти.

По всей видимости, инвестменеджеры заключили, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ не могут или же не будут в обозримом будущем еще больше уменьшать производство для стимулирования роста цен на нефть.

В то же время добыча нефти в США увеличивается, и это способствует повышению запасов в хранилищах, а также негативно отражается на спот-ценах.

Отчасти понижательное давление на котировки нефти WTI можно объяснить локальными факторами, но позиционирование по нефти Brent становится все более медвежьим.

Совокупная чистая позиция по Brent сократилась до 143 млн баррелей, что соответствует лишь 16-му процентилю, причем соотношение числа длинных позиций к числу коротких на отчетной неделе составляет 3,13:1, на уровне 27-го процентиля.

Хедж-фонды и другие инвестменеджеры настроены в отношении нефти все более по-медвежьи, хотя реальные цены уже упали немного ниже долгосрочного среднего значения. Однако медведей на рынке стало слишком много, что может быть предвестником ралли, вызванного закрытием коротких позиций. Подобный сценарий не исключен, когда и если настрой изменится (именно это последний раз произошло в конце июня 2023 года — тогда инвесторы были столь же уверены в дальнейшем падении цен).

Впрочем, для того, чтобы заставить американские сланцевые компании сократить производство и напомнить странам ОПЕК+ о рисках неконтролируемой добычи, потребуется дальнейшее падение цен, полагает большинство участников рынка.

Инвесторы также весьма негативно оценивают перспективы цен на природный газ в США. Его предложение продолжает расти, а сильное влияние погодного феномена Эль-Ниньо грозит существенно сократить спрос на отопление зимой 2023-2024 годов.

Хедж-фонды и другие инвестменеджеры продали на неделе 29 ноября — 5 декабря фьючерсы и опционы на природный газ в объеме 146 млрд кубических футов. Чистые продажи фиксировались по итогам каждой из последних пяти недель, что привело к сокращению совокупной позиции с конца октября в целом на 1,359 млрд кубических футов. Если 31 октября совокупная чистая позиция была длинной и составляла 943 млрд кубических футов (на уровне 53-го процентиля за все недели с 2010 года), то к 5 декабря она сменилась чистой короткой позицией в размере 416 млрд кубических футов (на уровне 20-го процентиля).

В реальном выражении цены на фьючерсы очень низки, но уровень добычи неожиданно устойчив. Частично это связано с тем, что значительная ее доля приходится на попутный газ, который добывается при бурении нефтяных скважин.

С точки зрения спроса важно то, что в центральной и восточной частях Тихого океана сформировался один из самых сильных за последние 40 лет погодных феноменов Эль-Ниньо. Из-за этого, вероятно, зимние температуры будут выше обычных в штатах Северо-Востока США.

Предполагается, что Эль-Ниньо вызовет падение потребления газа в США в целом на 7%. Соответственно, процесс изменения баланса спроса и предложения займет больше времени — цены дольше будут оставаться низкими, что, в конечном итоге, обеспечит дальнейшее замедление темпов добычи.