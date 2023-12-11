МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в начале насыщенной событиями недели выросли. Инвесторы готовились к ключевой инфляционной статистике в США и решениям ведущих центральных банков о процентных ставках. Между тем снижение цен на нефть ударило по горнодобывающему сектору, сообщает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 набрал 0,4%, удержав максимальный уровень за 22 месяца.

С начала года индекс поднялся на 11,6%, в основном благодаря надеждам на снижение процентных ставок на признаках замедления инфляции и вероятной неглубокой рецессии в еврозоне.

Goldman Sachs повысил 12-месячный целевой уровень для общеевропейского фондового индекса STOXX 600 до 500 пунктов, что подразумевает его почти 6%-ный рост до конца 2024 года, сославшись на ожидания более низких процентных ставок.

Горнорудный сектор сегодня опустился на 0,9% и возглавил спад. Цены на большинство металлов опустились из-за укрепления доллара.

Британский FTSE 100 сегодня снизился из-за падения акций горнодобывающих компаний.

FTSE 100 потерял 0,1%, тогда как ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 добавил 0,3%.

Секторы драгоценных и недрагоценных металлов потеряли более 2%. Цены на золото понизились на фоне укрепления доллара, а цены на железную руду сдали позиции из-за разочаровывающих данных по потребительским ценам в Китае.

Акции British American Tobacco подешевели на 1%. Jefferies понизил их целевую стоимость.